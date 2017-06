Iatã cum poti deschide procedura dacã îti declari insolventa!

luni, iunie 12, 2017, 3:00

Guvernul a aprobat vineri, printr-o hotãrâre, Normele metodologice pentru aplicarea Legii privind procedura insolventei persoanelor fizice, prin care sunt stabilite modalitatea de desfãsurare a sedintelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul si creditorii, tipurile de onorarii etc.

Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice stabilesc modalitatea de desfã surare a sedintelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul si creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii si lichidator, precum si cuantumul minim si maxim al acestor onorarii. Conform purtãtorului de cuvant a guvernului, Alina Petrescu, legea va intra in vigoare de la 1 august 2017. Deschiderea procedurii de insolventã se va face pe baza unei cereri pe care debitorul persoanã fizicã o poate depune personal sau prin postã, cu confirmare de primire sau pe e-mail cu semnãturã electronicã certificatã, la comisia de insolventã la nivel teritorial din judetul in care isi are domiciliul sau resedinta de cel putin sase luni. În termen de cinci zile de la data primirii cererii, va avea loc o sedintã de ascultare a debitorului. Dacã debitorul este persoanã cu han dicap auditiv sau surdocecitate, ascultarea va avea loc cu asigurarea unui interpret in limbaj mimicogestual, se aratã intr-un comunicat al Guvernului. Administratorul procedurii verificã creantele, in baza informatiilor transmise atat de creditori, cat si de debitori. Creantele exprimate sau consolidate in valutã vor fi inregistrate intr-un tabel preliminar la valoarea lor in lei, la cursul Bãncii Nationale la data deschiderii procedurii insolventei, exceptand cazurile in care legislatia specialã cuprinde prevederi diferite. Planul de rambursare prezentat de administratorul procedurii de insolventã trebuie sã fie fezabil si sã tinã cont de perspectivele reale de redresare si circumstantele aplica – bile debitorului. În acest sens, normele metodologice aprobate de Guvern detaliazã reperele la care comisia de insolventã la nivel cen – tral se va raporta pentru stabi lirea nivelului de trai rezonabil si pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si familiilor acestora, in situatia insolventei persoanelor fizice. Astfel, se va tine cont de: – valoarea cosului minim lunar de consum, stabilit in baza infor – matiilor primite de la Institutul National de Statisticã si/sau Institutul pentru Calitatea Vietii; – particularitãti de ordin financiar, structura pietei fortei de muncã; – valoarea minimã a cheltuielilor profesionale si/sau de scolarizare; – pretul utilitãtilor, al alimen – telor si al produselor de bazã; – componenta si structura familiei debitorului, tinand cont si de persoanele aflate in intretinerea debitorului si a celor cu care convietuiesc; – existenta unor situatii speciale de sãnãtate, integritate fizicã, diza – bi litãti in cazul debitorului ori al persoanelor aflate in intretinere sau cu care convietuiesc; – cheltuielile minime legate de functionarea si intretinerea unui vehicul indispensabil; – cheltuielile minime necesare pentru cresterea, ingrijirea si edu – carea copilului aflat in intretinerea debitorului, raportat la varsta copilului; – exigentele minimale ale unei locuinte convenabile pentru debitor si persoanele aflate in intretinerea sa sau cu care con vietuieste. Planul de rambursare astfel elaborat este transmis comisiei de insolventã de cãtre administratorul procedurii, pentru a fi evaluatã fezabilitatea lui, in termen de 15 zile. Actul normativ stabileste, totodatã, cã sedintele de conciliere intre creditor si debitor trebuie sã serveascã exclusiv intereselor legitime ale pãrtilor si cã niciuna dintre pãrti nu poate impune celeilalte pãrti o solutie.

Ana Birchall: «Un sprijin real pentru românii aflati în necaz financiar»

În calitate de initiatoare a Legii insolventei persoanelor fizice, Ana Birchall a declarat cã, prin adoptarea HG-ului de aprobare a normelor metodologice, persoanele aflate in necaz financiar au acces la o procedurã legalã care le oferã sansa de a se redresa financiar. ‘Decizia de astãzi (vineri, 9 iunie, n.r.) a Guvernului este salutarã, in acord cu asteptãrile zecilor de mii de romani care vor avea acum un instrument legal, care le va oferi protectie debitorilor bunã credintã, aflati in necaz financiar. Legea insolventei persoanelor fizice vine in sprijinul romanilor care nu vor mai sta cu frica in san cã isi pot pierde agoniseala de o viatã sau cã pot fi executati silit. Legea prevede ca orice cetãtean aflat in incapacitate de platã a datoriilor, nu din vina sa, sã isi poatã reesalona obligatiile de platã pe baza unui plan de redresare financiarã, pe o perioadã de cinci ani, ce poate fi prelungitã cu alte 12 luni’, a declarat Ana Birchall. ‘M-am bãtut pentru ca Legea insolventei persoanelor fizice sã intre in vigoare si, asa cum am spus de fiecare datã, am considerat profund nejustificate motivele invocate de-a lungul timpului care au intarziat fãrã temei implementarea ei. Am adresat, in anii trecuti, o serie de interpelãri prin care am solicitat urgentarea procesului de elaborare a normelor metodologice pentru Legea insolventei persoanelor fizice. Din pãcate, termenele de intrare in vigoare au fost prorogate, fãrã sã fie oferite explicatii clare, prelungindu-se astfel incerti – tudinile si nesiguranta romanilor aflati in impas financiar. Legea insolventei persoanelor fizice oferã o alternativã viabilã si modernã la impasul financiar in care se aflã foarte multi romani care, nu din vina lor, au ajuns sã acumuleze datorii’, a explicat initiatoarea actului normativ, care a multumit parlamentarilor si in special colegilor din PSD pentru votul in favoarea Legii insolventei persoanelor fizice. Legea insolventei persoanelor fizice a fost initiatã de Ana Birchall in martie 2014 si adoptatã in Parlament pe 20 mai 2015. Intrarea in vigoare a legii a fost prorogatã in mai multe randuri, fiind invocate intarzieri in elaborarea normelor metodologice de cãtre institutiile care aveau atributii in acest sens.