«Harta» audientelor la Prefecturã: pãmânt si locuri de muncã!

Prefectul Eduard-Andrei Popica a tinut, ieri, audiente la sediul Institutiei Prefectului-judetul Vaslui. Zeci de vasluieni au venit sã isi spunã ofurile reprezentantului Guvernului in teritoriu, cele mai multe fiind legate de fondul funciar. Desi cetãtenii au trebuit sã se inscrie pe liste inainte de intrevedere, au fost cativa care au venit chiar si fãrã programare, in speranta cã vor obtine o rezolvare a problemelor. Le-au rãspuns atat prefectul, cat si specialisti de fond funciar din cadrul Prefecturii. ‘Problemele ridicate au fost diverse, de la litigii funciare, conflicte pe anumite suprafete de pãmant, reclamatii la adresa unor primari sau functionari, panã la solicitarea unui loc de muncã. Toti asteaptã o rezolvare cat mai rapidã a problemelor, insã unele cazuri nu stau in puterea prefectului. Am luat act de ele si am cãutat solutii, iar, dupã caz, le-am directionat cãtre institutiile abilitate sã le rezolve’, a spus prefectul Eduard-Andrei Popica. Urmãtoarea intalnire cu cetãtenii va fi joi, 6 iulie, la sediul Primãriei Barlad.