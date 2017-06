Ghinionistii Bac-ului: le-au sunat telefoanele în timpul examenului!

marți, iunie 27, 2017, 3:00

Ieri, au debutat probele scrise ale examenului de Bacalaureat, prima fiind Limba si literatura românã, probã la care, din totalul de 2.521 de absolventi vasluieni de liceu înscrisi, 104 candidati au absentat. Au fost si doi candidati eliminati din examen, cãrora, chiar în timpul probei, le-au sunat telefoanele, exact telefoanele pe care nu ar fi trebuit sã le aibã asupra lor! Culmea, subiectele au fost mai mult decât accesibile, printre ele, personajele din operele clasicilor Marin Preda, Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu. Dacã si subiectele la celelalte probe vor la fel, sunt sanse ca procentul de promovabilitate de la Bac-ul precedent, de 71,57%, sã fie depãsit.

La prima probã scrisã a examenului de Bacalaureat, sesiunea de varã 2017, cea la Limba si literatura romanã, la nivelul judetului Vaslui s-au inscris 2.521 candidati absolventi de liceu, distribuiti in nouã centre de examen, cate trei la Vaslui si Barlad, douã la Husi si unul la Negresti. Nu mai putin de 104 absolventi de liceu inscrisi au preferat sã nu se prezinte la aceastã probã, cei mai multi dintre ei fiind dintre cei care au absentat si la probele orale de verificare a competentelor si, in consecintã, putand fi deja considerati picati. Au fost si evenimente neplãcute, doi dintre candidati, ambii de la centrul de examen din Negresti, fiind eliminati dupã ce, in timpul probei, le-au sunat telefoanele (pe care ar fi trebuit sã le predea la intrarea in examen). Încercare de fraudare sau nu, cert este cã cei doi absolventi de liceu vor trebui sã suporte rigorile regulamentului de organizare a Bacalaureatului si sã astepte cel putin trei sesiuni panã vor mai avea ocazia sã sustinã si sã promoveze acest examen. În cea ce priveste subiectele de la proba scrisã la Limba si literatura romanã, acestea au fost accesibile, conform atat candidatilor, cat si profesorilor. Astfel, la profilul uman, la primul subiect, elevii au avut de caracterizat relatia dintre douã personaje dintr-un roman de Marin Preda, iar la al doilea subiect au avut de scris un text argumentativ despre utilitatea activitãtilor extrascolare in educatia cinematograficã a tinerilor. În ceea ce priveste absolventii specialitãtilor de la profilul real, la subiectul I, elevii au avut de rezolvat mai multe cerinte dintr-un text la prima vedere – poezia ‘Alt cantec’, de Adrian Maniu, inclusiv identificarea mai multor sinonime sau rolul cratimei in text. La al doilea subiect, elevii au avut de scris un text argumentativ despre rolul comunicãrii in realizarea unui proiect in echipã, subiectul III constand intr-un eseu in care sã prezinte particularitãtile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ apartinand lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu. Bacalaureatul 2017 va continua miercuri, 28 iunie, cu proba scrisã obligatorie a profilului, sustinut la matematicã sau istorie, urmat, vineri, 30 iunie, de proba la alegere in functie de profil si specializare. Primele rezultate vor fi afisate pe data de 5 iulie, panã la ora 16.00, zi in care, intre orele 16.00 si 20.00, pot fi depuse si eventualele contestatii, pentru ca, dupã corectarea acestora, pe 10 iulie, sã fie afisate rezultatele finale. Trebuie spus cã, anul trecut, la sesiunea de varã a Bacalaureatului, rata de promovabilitate a fost de 71,57%. Mai mult, aproape jumãtate dintre cei 1.833 de absolventi promovati, din totalul de 2.561 candidati, au obtinut medii peste 8! În schimb, la simularea desfãsuratã in luna martie a acestui an, dintre cei 2.682 absolventi de liceu prezenti, doar 1.102 elevi, respectiv 41,09%, au avut medii de peste 5, din care 1.005 elevi au avut medii peste 6, care le-ar fi permis, in cazul in care ar fi fost examen ‘pe bune’ sã bifeze ca ‘luat’ Bacalaureatul. De atunci insã, a fost destul timp pentru ca liceenii sã-si rezolve carentele in asimilarea cunostiintelor scolare si sã se pregãteascã pentru a lua cel mai important examen de maturitate.