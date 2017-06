Germania va înfiinta un institut care va testa emisiile autovehiculelor

miercuri, iunie 28, 2017, 3:00

Ministerul Transporturilor de la Berlin a anuntat marti cã analizeazã înfiintarea unui institut care sã testeze emisiile autovehiculelor, în scopul restabilirii încrederii consumatorilor dupã ce Volkswagen a recunoscut cã a echipat 11 milioane de autovehicule vândute la nivel mondial (dintre care 2,8 milioane în Germania) cu un soft care falsificã rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, transmite Reuters.

Ministerul va infiinta un nou institut de testare care va implica industria auto, ministerele, organizatiile de protectie a consumatorilor si grupurile de protectie a mediului. În institut vor fi testate anual aproximativ 70 de modele, in conditii normale de trafic si mai putin in conditii de laborator, iar rezultatele privind consumul de combustibil si nivelul emisiilor vor fi fãcute publice, pentru a permite cumpãrãtorilor sã facã comparatii intre producãtorii auto. Totusi, Autoritatea Federalã din domeniul Transporturilor din Germania (KBA), care isi prezintã rapoartele Ministerului de Transport si supervizeazã in prezent testarea vehiculelor, va acorda in continuare licentele pentru noile modele. Din septembrie 2015, cand a izbucnit Dieselgate, Guvernul german a fost sub presiune pentru cã nu ar fi fãcut suficient pentru testarea autovehiculelor si ar fi prea apropiat de puternica industrie auto a tãrii. Luna aceasta, Comisia Europeanã si Volkswagen au ajuns la un acord prin care proprietarii de autovehicule diesel VW obtin o garantie extinsã pe doi ani, dar fãrã compensatii financiare. Dupã luni de negocieri dure, CE nu a reusit sã obtinã despãgubiri de la Volkswagen pentru clientii europeni afectati de scandalul emisiilor poluante (Dieselgate). În schimb, Executivul comunitar si grupul german au ajuns la un acord in urma cãruia proprietarii de autovehicule diesel VW vor primi o garantie extinsã pe doi ani asupra componentelor reparate pentru ca motoarele diesel EA189 sã indeplineascã standardele privind emisiile. Volkswagen a respins solicitãrile privind acordarea de despãgubiri clientilor europeni, in timp ce majoritatea detinãtorilor de autovehicule diesel marca VW din SUA vor primi despãgubiri cuprinse intre 5.000 si 10.000 de dolari, in functie de valoarea autovehiculelor inaintea scandalului Dieselgate. Panã acum, scandalul emisiilor a costat VW aproximativ 22,6 miliarde de euro (25,5 miliarde de dolari), in special plata amenzilor si intelegerilor din SUA.