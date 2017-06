Germania: Încrederea în economie a atins cel mai ridicat nivel din 1991

marți, iunie 27, 2017, 3:00

Încrederea companiilor germane în economie a înregistrat o crestere record în iunie, ceea ce sugereazã cã directorii companiilor din cea mai mare economie europeanã nu sunt îngrijorati de amenintarea cresterii protectionismului, transmite Bloomberg.

Luni, Institutul de cercetare economicã Ifo a anuntat cã increderea companiilor germane in economie a urcat in iunie panã la valoare de 115,1 puncte, cel mai ridicat nivel incepand din 1991, de la o valoare revizuitã de 114,6 puncte in mai. Cifra anuntatã de Ifo este peste estimãrile analistilor intervievati de Bloomberg care mizau pe o valoare de 114,5 puncte. Realizat pe baza unui sondaj in randul a aproximativ 7.000 de firme, indicatorul Ifo aratã atat opiniile sefilor de companii fatã de conditiile economice actuale din Germania, cat si asteptãrile lor pentru urmãtoarele sase luni. Astfel, increderea sefilor de companii in situatia actualã din Germanã a urcat in iunie la 124,1 puncte, de la o valoare revizuitã de 123,1 puncte in mai, estimeazã Ifo. Progresele inregistrate de economia germanã continuã in trimestrul doi din 2017, sprijinite de majorarea semnificativã a cheltuielilor private si de stat si de expansiunea productiei industriale, se aratã in raportul lunar al Ministerului Economiei de la Berlin. ßÎntr-un mediu global care s-a redresat usor, exporturile Germaniei rãman pe un trend ascendent’, in timp ce se continuã diminuarea excedentului de cont curent, tendintã care a inceput la mijlocul anului trecut, a apreciat recent Ministerul Economiei. Cresterea economicã in Germania a continuat sã se consolideze la inceputul anului, in conditiile in care vremea favorabilã a stimulat constructiile, iar exporturile au profitat de revenirea cererii mondiale. Conform unei estimãri preliminare publicate recent de Oficiul federal de Statisticã (Destatis), in perioada ianuarie-martie 2017, Produsul Intern Brut al Germaniei a inregistrat o crestere de 0,6% comparativ cu trimestrul precedent, dupã un avans de 0,4% in ultimele trei luni ale anului trecut si o crestere de 0,2% in trimestrul al treilea din 2016. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cea mai mare economie europeanã a inregistrat o crestere de 1,7% in perioada ianuarie-martie 2017.