Fostele cantoane silvice trec la autoritãtile locale

miercuri, iunie 21, 2017, 3:00

Dupã mai multe tentative de a vinde fostele cantoane silvice din Stãnilesti si Vetrisoaia, Consiliul Judetean (CJ) Vaslui le-a cedat autoritãtilor locale. Pentru fostul canton silvic din comuna Vetrisoaia, CJ Vaslui a organizat mai multe licitatii, la care insã nu s-a prezentat niciun doritor. Din aceastã cauzã, in sedinta de vineri a CJ, consilierii vor discuta un proiect de hotãrare prin care cele nouã corpuri de clãdire, cu o suprafatã construitã totalã de 436 de metri pãtrati, pe o suprafatã totalã de 767 de metri pãtrati, vor fi transmise din domeniul public al judetului Vaslui in domeniul public al comunei Vetrisoaia. ‘Am incercat in prima fazã sã le vindem, dar nu am reusit. De aceea, s-a decis ca cele douã cantoane silvice, de la Vetrisoiaia si Stãnilesti, sã fie preluate de autoritãtile locale pentru a fi folosite in activitãtile din viata comunitãtii. În acelasi timp, nu vor mai angaja Consiliul Judetean in cheltuieli legate de conservare si pazã’, a precizat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.