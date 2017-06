Foame de bani în agriculturã

luni, iunie 12, 2017, 3:00

Fondurile disponibile pentru investitii in sectorul vegetal au fost epuizate in primele cinci zile din etapa a doua de depunere a sesiunii anuale 2017. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a primit 1.163 de solicitãri de finantare, in valoare totalã nerambursabilã de 456,8 milioane de euro. Alocarea financiarã, disponibilã pentru sesiunea anualã de depunere a cererilor de finantare a investitiilor la nivel national in sectorul vegetal, a fost de 79 de milioane de euro. De asemenea, au fost solicitate integral si fondurile alocate sectorului vegetal pentru solicitantii din arealul ITI – Delta Dunãrii. Si solicitantii de fonduri pentru investitii in exploatatii agricole din zona montanã au depus on-line 78 de cereri de finantare, in valoare totalã de 47,5 milioane de euro. Depunerea proiectelor in cadrul sesiunii anuale s-a oprit inainte de termenul limitã prevãzut in anuntul de lansare pentru cã valoarea publicã totalã a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate a depãsit 200% din alocare (excluzand valoarea publicã totalã a proiectelor retrase). Sesiunea de depunere a proiectelor pentru investitii in exploatatii agricole a fost lansatã in data de 3 mai 2017. Termenul limitã de depunere a cererilor de finantare este de 31 iulie 2017 pentru componentele pentru care nu au fost solicitate intergral fondurile disponibile, respectiv sectorul ferme de familie si sectorul zootehnic.