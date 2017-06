Festivalul Fanfarelor se va organiza în comuna Pãdureni

luni, iunie 26, 2017, 3:00

În acest an, Festivalul Fanfarelor se va organiza in comuna Pãdureni, pe 24 septembrie. Schimbare locatiei evenimentului survine dupã ce, in anii precedenti, manifestarea, devenitã traditionalã, a avut loc in Barlad, Husi, Hoceni, Dragomiresti, Ivãnesti sau Zorleni. Pregãtirile sunt in plinã desfãsurare, programul organizatorilor cuprinzand, in perioada 20-31 august, conceperea, redactarea regulamentului si transmiterea acestuia cãtre participanti, pentru ca, in 11 – 23 septembrie, sã se facã vizionarea programelor propuse de cãtre fanfarele participante si sã se punã la punct ultimele detalii. ìPanã in acest moment, am stabilit cã in festival vor participa 15 formatii din judetul Vaslui. Dar, incet- incet, vrem sã-i conferim acestui eveniment o intindere regionalã si chiar nationalã, anul acesta participand si douã – trei formatii din afara judetului’, a spus Lucian Onciu, directorul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale din cadrul Consiliului Judetean Vaslui. Organizatorii sunt convinsi cã, si anul acesta, festivalul, care promoveazã un gen muzical specific zonei noastre, va fi un succes in fata publicului vasluian, dat nu numai. ‘Ne dorim ca un numãr cat mai mare de iubitori ai acestui gen, cat mai multi iubitori de fanfare sã se bucure de aceastã muzicã, cunoscut fiind cã existã numerosi spectatori care vin din alte judete pentru a asista’, a mai spus Onciu.