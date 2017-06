Fermierii vor primi gratuit apã pentru irigatii

miercuri, iunie 14, 2017, 3:00

Panã in anul 2020, Ministerul Agriculturii vrea sã dezvolte sisteme de irigatii care sã acopere 2 milioane de hectare de teren agricol. Sursele de apã vor fi puse gratuit la dispozitia producãtorilor agricoli, insã fermierii vor trebui sã isi achizitioneze singuri sisteme de udare, fie din fonduri proprii, fie prin intermediul Programului National de Dezvoltare Ruralã. Anul trecut, in amenajãrile pentru irigatii Albita-Fãlciu si Manjesti au fost irigate 3.369 hectare de culturi agricole si plantatii pomicole. În prezent, la nivelul judetului Vaslui sunt active 11 organizatii ale utilizatorilor de apã pentru irigatii. Din cele 11 organizatii, 7 sunt amplasate in amenajarea de irigatii Albita-Fãlciu, care deservesc o suprafatã totalã de 15.926 hectare, 3 sunt in Bazinul Hidrografic Barlad, cu o suprafatã totalã de 995 hectare, si o amenajarea la Manjesti, cu o suprafatã de 509 hectare. În luna septembrie a anului trecut, au fost verificate toate organizatiile utilizatorilor de apã de la nivelul judetului Vaslui. Obiectul controlului a fost verificarea modului de exploatare, de intretinere, de reparatii, de asigurare a pazei si a protectiei sistemelor de irigatie. S-au verificat si situatia achitãrii cotizatiilor de cãtre membrii organizatiei, situatiile economico-financiare, precum si intocmirea registrelor de evidentã.