Fãrã despãgubiri pentru clientii europeni ai VW

vineri, iunie 16, 2017, 3:00

Comisia Europeanã (CE) si Volkswagen au ajuns la un acord prin care proprietarii de vehicule diesel VW obtin o garantie extinsã pe doi ani, dar fãrã compensatii financiare, transmit Bloomberg, Reuters si publicatia germanã Handelsblatt.

Dupã luni de negocieri dure, CE nu a reusit sã obtinã despãgubiri de la Volkswagen pentru clientii europeni afectati de scandalul emisiilor poluante (Dieselgate). În schimb, Executivul comunitar si grupul german au ajuns la un acord in urma cãruia proprietarii de vehicule diesel VW vor primi o garantie extinsã pe doi ani asupra componentelor reparate pentru ca motoarele diesel EA189 sã indeplineascã standardele privind emisiile. Volkswagen, cel mai mare producãtor auto european si mondial, este implicat intr-un scandal de amploare dupã ce, in toamna anului trecut, a recunoscut cã, in perioada 2005 – 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsificã rezultatele testelor antipoluare ale motoa – relor diesel. Din cele aproximativ 11 milioane de vehicule afectate la nivel global, 8,5 milioane sunt in Europa. Volkswagen a respins solicitãrile privind acordarea de despãgubiri clientilor europeni, in timp ce majoritatea detinãtorilor de vehicule diesel marca VW din SUA vor primi despãgubiri cuprinse intre 5.000 si 10.000 de dolari, in functie de valoarea vehiculelor inaintea scandalului Dieselgate. Panã acum, scandalul emisiilor a costat VW aproximativ 22,6 miliarde de euro (25,5 miliarde de dolari), in special plata amenzilor si intelegerilor din SUA. La o intalnire desfãsuratã in martie la Bruxelles, la care au participat reprezentantii agen – tiilor nationale de protectie a consumatorilor din cele 28 de state membre ale UE, oficialii olandezi au acceptat sã pregã – teascã ßo actiune comunã in instantã’ impotriva VW, a anuntat un purtãtor de cuvant al comisarului european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova. ßComisarul a incurajat autoritãtile sã foloseascã toate mijloacele pe care le au la dispozitie pentru a-i proteja pe cetãtenii europeni’, a afirmat purtãtorul de cuvant Christian Wigand. În ultimele luni, Jourova si alti reprezentanti ai autoritãtilor de reglementare din UE si-au exprimat frustrarea pentru cã nu au reusit sã obtinã despãgubiri de la VW pentru cei 8,5 milioane de detinãtori de vehicule din Europa. Jourova a promis recent cã va continua sã facã presiuni pentru ca Volkswagen sã ofere consumatorilor europeni mai mult decat repararea vehiculelor. Eforturile comisarului european de a convinge Volkswagen sã ii despãgubeascã pe consumatorii europeni sunt impiedicate de prevederile UE care acordã statelor membre puterea de a impune respectarea normelor. Precedentele tentative de a ajunge la un acord cu Volkswagen s-au soldat cu o promisiune pentru un ßplan de actiune’ in vederea reparãrii vehiculelor afectate. Însã, asta este departe de despãgubirile de panã la 10.000 de dolari acordate clientilor din SUA. Acest dosar este un subiect dificil din punct de vedere politic, avand in vedere cã jumãtate dintre autoturismele din Europa au un motor diesel si mii de locuri de muncã din regiune au legãturã cu aceastã tehnologie care a inceput sã fie urmãritã cu o atentie sporitã dupã scandalul Dieselgate.