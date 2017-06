Fãrã alimentãri cu apã, lupta cu seceta va fi pierdutã

vineri, iunie 23, 2017, 3:00

Primele zile cu temperaturi ridicate au readus pe agenda multor primãrii problema apei potabile. Osesti este una dintre comunele în care, în anii trecuti, oamenii s-a luptat cu seceta. Sau luptat si… au pierdut! Pentru cã pânza freaticã este doarte aproape de suprafatã, în perioada iunie – septembrie, majoritatea fântânilor seacã. Au de suferit, în egalã mãsurã, si oamenii, si animalele. Pentru a rezolva problema, în satele comunei se deruleazã un program amplu de extindere a retelelor de apã. Tot pentru a combate seceta, ANIF Vaslui a început sã livreze gratuit apã fermierilor, pentru ca acestia sã nu îsi pericliteze culturile.

Locuitorii comunei Osesti sunt pe cale sã scape de calvarul provocat de lipsa apei potabile în lunile de varã. La nivel local, este în curs de implementare un proiect de apã si canal ambi- tios, care se ridicã la valoarea de 6,4 milioane de lei. Un procent de 78% din finantarea investitiei este asiguratã de cãtre Administratia Fondului de Mediu, iar 22% din fonduri provin de la bugetul local. Practic, se vor construi 12 kilometri de retele de canal în satul Buda, 3,5 kilometri de retele de alimentare cu apã în satul Pãdureni si alte extinderi ale retelelor de apã în Osesti si Buda, care totalizeazã aproximativ 3,5 kilometri de retele. Didi Alexandroae, primarul intermiar al comunei Osesti, spune cã finantarea proiectului a fost obtinutã în anul 2012, iar în anul 2015 s-a semnat contractul de finantare. Lucrãrile efective au demarat în data de 1 februarie 2017, iar de pe urma proiectului vor beneficia în total 2.500 de locuitori, care se vor racorda la sistemul de apã si canal. „În fiecare an, în perioada iunie – septembrie avem problemã cu apa din fântâni. Pânza freaticã este sus, iar fântânile existente nu mai asigurã apa pentru oameni si animale. Derulãm acest proiect de extindere a retelelor de apã si canal pentru cã este imperios necesar sã acoperim în totalitate necesarul de apã. Cum terminãm aceastã investitie, vrem sã accesãm un alt proiect, pentru a ajunge cu apa pe toate ulitele satelor componente. Unii sunt privilegiati cã au apã, altii nu, si sunt supãrati. Apa este lucrul cel mai important din viata noastrã”, a spus Didi Alexandroae. Proiectul la care se lucreazã în prezent are ca termen final de executie data de 30 noiembrie 2018. Dacã pânã atunci vor fi probleme cu apa, autoritãtile locale vor apela la aceleasi mãsuri ca în anii trecuti. Comuna Osesti are în componentã patru sate si un numãr total de 3.450 locuitori. „Mai avem niste apã la susmele, iar când este secetã, mai luãm apã de acolo sau direct de la rezervoarele pe care le avem de la fostele CAP-uri, însã sperãm sã nu ajungem acolo”, a mai spus primarul.

Apa pentru irigatii este gratuita

Pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigatii la statiile de punere sub presiune si la alte puncte de livrare, Organizatiile Utilizatorilor de Apã pentru Irigatii (OUAI) au obligatia de a utiliza apa furnizatã gratuit, conform contractelor încheiate si a comenzilor de livrare a apei pentru irigatii. Avându-se în vedere stimularea cresterii suprafetelor agricole irigate la nivelul judetului, Agentia Nationalã de Îmbunãtãtiri Funciare (ANIF) Vaslui vine în sprijinul producãtorilor agricoli care detin terenuri în administrare, atât prin încheierea de contracte multianuale/sezoniere pentru asigurarea unui nivel optim al apei la statiile de punere sub presiune si la alte puncte de livrare, cât si prin umplerea cu apã, în mod gratuit, a retelei de canale de irigatii din amenajãrile din judet. Cezar Anton, directorul ANIF Vaslui, spune cã toate organizatiile din amenajarea Albita-Fãlciu au încheiat contracte, iar ANIF furnizeazã apã din statiile de bazã de pe râul Prut. „Cele sase organizatii ale udãtorilor din amenajarea Albita-Fãlciu primesc apã în acest moment. Mai este o organizatie care are în proprietate statia de bazã de la Râsesti si îsi trage singurã apã de Prut. Deja au început sã se irige culturile agricole, iar la Mânjesti, cele 594 de hectare sunt udate pentru a doua oarã. Noi le ducem gratuit apa pe canale de la cele patru statii de bazã, pânã la statiile de punere sub presiune”, a spus Cezar Anton. În total, în zona Albita-Fãlciu sunt amenajate pentru irigatii 17.000 de hectare, din care s-au încheiat contracte de udare pentru 12.500 hectare. În prezent, în judetul Vaslui sunt înfiintate 11 OUAI-uri, din care 6 au în proprietate statiile de pompare de pe terenurile lor.