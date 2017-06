Evaluare Nationalã: Matematica, fãrã probleme deosebite!

joi, iunie 22, 2017, 3:00

Ieri, absolventii de gimnaziu au sustinut a doua probã din cadrul Evaluãrii Nationale, cea de matematicã, examen sustinut de aceastã datã fãrã probleme organizatorice. Absenteismul inregistrat in judetul Vaslui a fost aproape similar cu cel de la proba anteriarã, doar 74 dintre cei 3.461 de candidati inscrisi preferand sã nu se prezinte la examen. Lucru imbucurãtor, nici de aceastã datã nu au fost inregistrate cazuri de incercãri de fraudare a examenului. La vederea subiectelor, atat candidatii, cat si profesorii au considerat cã acestea sunt accesibile. Trebuie spus cã la simulãrile examenelor nationale din luna martie, doar 29,71% dintre cei 4.352 elevi prezenti au luat notã de trecere la matematicã, spre deosebire de limba si literatura romanã, unde promovabilitatea a fost de 59,55%. Totusi, aceste simulãri nu dau o imagine corectã a nivelului de cunostinte insusite, dat fiind cã, anul trecut, 69,73% dintre elevii din scolile vasluiene au obtinut medii peste 5 la Evaluare, dublu fatã de cele de la simulare. Rezultatele vor fi afisate pe 26 iunie, panã la ora 16.00, iar contestatiile vor putea fi depuse in aceeasi zi intre orele 16.00 si 20.00. Rezultatele finale dupã contestatii vor fi afisate pe 30 iunie. Lucrãrile vor fi evaluate in centre zonale de evaluare din alte judete decat cele in care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, ‘in urma evaluãrii lucrãrilor contestate, nota initialã se poate modifica, dupã caz, prin crestere sau descrestere, prin nota acordatã la contestatii’. Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestatii este finalã, intrucat nu se mai aplicã regula celor 0,5 puncte diferentã intre nota de la evaluarea initialã si cea de la contestatii. Începand din acest an, media generalã obtinutã la Evaluarea Nationalã constituie criteriul principal pentru admiterea in invãtãmantul liceal de stat. Media de admitere in liceu este media ponderatã intre media generalã la Evaluarea Nationalã, care va conta in proportie de 80%, si media generalã de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentand 20%). Se vor evita astfel situatii in care elevi, multi dintre ei de la scoli din mediul rural care in gimnaziu au avut note foarte mari si, in ciuda unor note mediocre la Evaluarea Nationalã, au ajuns la licee ßcu pretentii’, unde nu au fãcut fatã exigentelor.