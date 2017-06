Douã masini fãcute scrum, lângã Judecãtorie

miercuri, iunie 21, 2017, 3:00

Douã autoturisme aflate în parcarea de lângã Judecãtoria Vaslui si blocul nr. 80 au luat, ieri, foc. Cele douã autoturisme, unul apartinând unei societãti comerciale, celãlalt, unei angajate a Prefecturii, au fost distruse complet.

Pompierii din cadrul Detasamen – tului Vaslui au intervenit, ieri, in jurul orei 15.30, pentru a stinge incendiul care mistuia douã autoturisme, parcate, unul langã celãlalt, in parcarea din imediata vecinãtate a Judecãtoriei Vaslui. O a treia masinã, apartinand Primãriei municipiului Vaslui, a fost scoasã imediat din parcare, nefiind afectatã decat superficial de flãcãri. Cel mai probabil, focul a izbucnit in urma unui scurt-circuit produs la autoturismul Volkswagen (in stanga in fotografie), care apartine unei societãti comerciale din Vaslui. Imediat, flãcãrile s-au extins si la autoturismul din dreapta (marca Ford), care ii apartine unei angajate a Prefecturii Vaslui. De altfel, la fata locului au fost prezenti atat proprietara masinii, cat si prefectul Eduard Popica, sub privirile cãruia sa desfãsurat interventia pompierilor.