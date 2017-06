Doi tineri din Miclesti, cercetati pentru furtul unui cal

luni, iunie 26, 2017, 3:00

Politistii Sectiei 2 Politie Ruralã Vaslui efectueazã cercetãri fatã de doi bãrbati, in varstã de 22, respectiv 29 de ani, ambii din comuna Miclesti, bãnuiti de comiterea infractiunii de furt. Pe 7 iunie, in timp ce se deplasau pe raza satului Chircesti, comuna Miclesti, cei doi au sustras o cabalinã lãsatã nesupravegheatã pe un islaz din localitatea respectivã. Ulterior, bãrbatii au schimbat calul furat cu un altul, in urma unei intelegeri cu un bãrbat din comuna Solesti. În urma investigatiilor efectuate de politisti, cabalina a fost gãsitã pe raza comunei Tãtãrãni si restituitã pãrtii vãtãmate.