Doi ieseni practicanti ai metodei «accidentul», prinsi în flagrant de politistii din Murgeni

joi, iunie 22, 2017, 3:00

Politistii au probat activitatea infractionalã a doi bãrbati din judetul Iasi, complici la sãvârsirea infractiunii de înselãciune prin metoda „accidentul” fatã de o femeie din orasul Murgeni.

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Murgeni efectueazã cercetãri fatã de doi bãrbati in varstã de 33 de ani, din judetul Iasi, bãnuiti de complicitate la infractiunea de inselãciune, victimã fiind o femeie de 41 de ani, din orasul Murgeni. Pe 20 iunie, in cursul diminetii, femeia a sesizat politistii despre faptul cã a fost contactatã telefonic de un bãrbat, care s-a prezentat ca fiind avocat si ia precizat cã fiul ei a provocat un accident rutier soldat cu vãtãmarea corporalã a douã persoane. De asemenea, femeia a precizat cã bãrbatul i-a solicitat suma de 5.000 lei pentru a face demersurile legale ca fiul acesteia sã nu rãspundã penal, sumã de bani care ar trebui trimisã prin mandat postal. Urmare a activitãtilor desfãsurate de politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Murgeni, impreunã cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi, s-a reusit depistarea in flagrant a doi bãrbati care s-au prezentat la un oficiu postal din municipiul Iasi pentru a ridica suma de bani trimisã de femeie. Cei doi bãrbati au fost retinuti de politisti pentru 24 de ore, ieri, fiind prezentati la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive. În continuare, politistii desfãsoarã activitãti pentru identificarea tuturor persoanelor implicate in comiterea faptei. Pentru prevenirea acestor tipuri de fraude, Politia recomandã: * Dacã sunteti contactati de pe un numãr pe care nu il cunoasteti de cãtre o persoanã care se dã drept rudã, cereti cat mai multe detalii, din care sã vã convingeti de identitatea celui in cauzã. Verificati pe un numãr de telefon cunoscut deja dacã situatia de urgentã este realã. * Nu dati curs instructiunilor primite prin telefon de la persoane necunoscute, care pretind cã sunt avocati si reprezintã rudele implicate intr-un accident rutier. * Nu depuneti sume de bani in conturile unor persoane pe care nu le cunoasteti. Aceeasi recomandare trebuie sã o aveti in vedere dacã persoane necunoscute vã solicitã, sub orice pretext, sã reincãrcati cartele telefonice. Oricine poate fi implicat intr-un accident de circulatie, dar intr-un moment critic ca acesta, singura urgentã este cea medicalã, nicidecum aspectul financiar. Atat victima, cat si autorul unui accident rutier nu au nevoie de bani ca sã primeascã ingrijiri medic – ale de urgentã. În cazul in care primiti un astfel de telefon, anuntati imediat Politia prin apel la 112, astep tati recomandãri din partea unui politist si respectati-le intocmai! Persoanelor care au rude apropiate ce se incadreazã in profilul victimelor inselãciunilor li se recomandã sã ia legãtura cu acestea si sã le previnã, pentru a nu cãdea in plasa rãufãcãtorilor.