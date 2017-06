Creste sau nu pretul biletelor de transport în Bârlad?

vineri, iunie 9, 2017, 3:00

Recent, operatorul unic de transport de persoane din Bârlad – SC Vertrantis SRL – a solicitat acceptul Consiliului Local de a majora cu 50% tariful biletelor de cãlãtorie si, implicit, al abonamentelor. Motivul nu mai este demult un secret pentru nimeni: dificultãtile financiare tot mai mari ale societãtii care efectueazã transportul public local de persoane.

De altfel, concesionarul serviciului de transport s-a mai adresat, acum cateva luni, cu o cerere similarã, insã, la acea datã, nu a putut fi luat in seamã de Legislativ intrucat contractul dintre pãrti mentiona clar: nu se poate umbla la pretul biletelor decat dupã exact un an de la preluarea serviciului. Astfel, pe 27 mai, anul curent, contractul ßs-a aniversat’ si, astfel, Vertrantis a fãcut o nouã solicitare. Motivatia, si atunci si acum, este aceasi: problemele financiare ale transportatorului. El a motivat cã ii vine tot mai greu sã isi mentinã personalul angajat (in special soferii) cu care s-a prezentat la licitatie. Mai mult, spune oficial concesionarul Vertrantis, desi fluxul de cãlãtori plãtitori de bilet pare a fi destul de bun, cheltuielile inregistrate dupã data de 1 ianuarie a anului curent par a fi crescut considerabil. Spre exemplu, dacã autobuzele si microbuzele care circulã prin oras transportã lunar peste 250.000 de plãtitori de bilete, uneori chiar spre 300.000, cheltuielile cu personalul (al cãruia salariu s-a majorat prin lege) si cele cu motorina (care s-a scumpit fatã de anul trecut) nu sunt deloc de neglijat pentru societatea de transport. La toate acestea se mai adaugã si o serie de pierderi, dupã cum spune acelasi concesionar, pricinuite de alti transportatori. Acestia nu ar respecta statiile orasului si chiar ar prelua cãlãtori interurbani, desi ei circulã inter si extrajudetean. ßProblema celorlalti transportatori care preiau cãlãtorii nostri am sesizat-o mai demult, la toate autoritãtile competente. Numai cã, in continuare ne confruntãm cu ea, deci nu a fost inlãturatã. Am intocmit un studiu de impact, pe care l-am atasat cererii de revizuire a pretului biletelor si abonamentelor in care am arãtat fãrã echivoc cã majorarea este fundamentatã. Pretul corect pentru un bilet de cãlãtorie ar trebui sã fie, potrivit calculelor din piata de profil, de 1,5 lei. Vom vedea ce va decide Consiliul Local’, ne-a declarat Vasile Tonitã, reprezentantul Vertrantis.

Socoteala de-acasa versus cea din târg

Faptul cã anul trecut, cand a castigat licitatia de concesionare a transportului public local, Vertrantis nu sia gandit prea in amãnunt un plan de management, se vede cel mai bine in 2017, cand motivatiile acestuia sunt cat se poate de clare. De la ratele destul de mari la autobuzele nou-noute cu care a intrat pe trasee, la cresteri de dãri cãtre stat ocazionate de majorãrile salariale, toate par a fi lovit in plin Vertrantis. Nici mãcar scãderea cu un procent a TVA-ului nu l-a ajutat pe trabnsportatorul local, pentru cã nici nu s-a cunoscut in atare conditii. Ca urmare, concesionarul pare acum cã a renuntat complet inclusiv la investitiile asumate prin acelasi contract, in spetã statii noi, moderne, trasee noi sau internet in statii si in mijloacele de transport. La nivel local, deocamdatã, singurul care s-a pronuntat suplimentar in privinta majorãrii pretului tarifelor de cãlãtorie a fost primarul Dumitru Boros. Acesta a declarat cã astepatã cu interes studiul de impact al societãtii, pentru a vedea dacã majorãrile se justificã sau nu, si abia dupã aceea problema va fi adusã in atentia Consiliului Local, indiferent cat de mult s-ar grãbi concesionarul.