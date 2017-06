Cosul zilnic sau cosul foamei?

vineri, iunie 9, 2017, 3:00

Un pensionar are nevoie lunar de 268 lei pentru asigurarea cosului alimentar. Pentru ca un bãtrân sã trãiascã, un bãtrân are nevoie de câteva ouã, putin peste si câteva kilograme de carne, potrivit calculului Institutului pentru Calitatea Vietii. Problema este cã foarte multi pensionari din judetul Vaslui nu îsi permit sã aloce aceastã sumã pentru mâncare, iar cosul alimentar zilnic calculat de autoritãti rãmâne mai mult gol. Plata utilitãtilor, unde persoanele de vâsta a treia se remarcã prin corectitudine, costul mare al medicamentelor si alte cheltuieli de strictã necesitate îi condamnã pe multi la foame.

Institutul pentru Cercetarea Calitãtii Vietii a calculat care este cosul alimentar necesar unui pensionar pentru a supravietui. În total, pentru o singurã lunã, un bãtran are nevoie de 268,61 de lei pentru a-si asigura caloriile pentru un trai de subzistentã. Chiar dacã cercetarea este fãcutã la nivelul preturilor practicate pe pietele din Bucuresti, in general, costul produselor alimentare din tarã nu este cu mult diferit. În aceastã sumã care asigurã supravietuirea au fost incluse necesarul lunar de fãinã si produse din fãinã (12,9 kilograme), cartofi (6 kilograme), carne (4,7 kilograme), lapte (10,4 litri), zahãr, ciololatã (1,4 kilograme), ouã (23 de bucãti) peste (0,5 kilograme), orez (0,8 kilograme) etc. Ioan Stamate, presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor Filiala Vaslui, spune cã cei mai multi pensionari din judetul Vaslui nu pot aloca suma de 268 de lei procurãrii produselor alimentare mentionate. ‘Nu are omul bani, nu isi permite sã acopere acest necesar de alimente. Trebuie sã ne gandim cã mai are de plãtit apa, gazele naturale, salubritatea, curentul electric si alte nevoi. Dacã ai o retetã mai scumpã, trebuie sã te imprumuti de la copii sau de la cunoscuti. În cazul pensionarilor singuri, situatia este si mai grea. În mod clar, din actualele pensii nu ajung banii pentru cosul minim de consum. Dar poate omul vrea sã mãnance ceva mai bun, sau mai mult… atunci, ce face?! Ar trebuie ca pensia minimã sã fie de 1.000 lei, si atunci ar avea toti pensionarii cu ce trãi’, a spus Ioan Stamate.

Pensionari saraci

Din cei 102.278 pensionari din judetul Vaslui, un numãr de 30.300 de persoane primesc pensii mai mici de 520 lei. Pentru a putea incasa integral pensia minim garantatã, statul le acordã la pensie restul sumei panã la nivelul de 520 lei. La polul opus, se aflã 85 de pensionari de lux, cea mai mare pensie ridicandu-se la suma de 16.368 lei. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, tabloul pensiilor incasate in judet aratã astfel: 1.543 pensii mai mari de 2.000 lei, 16.640 de pensii cuprinse intre 1.100 -2.000 lei, in timp ce 84.095 pensionari au pensii mai mici de 1.100 lei. Veniturile mici de care dispun pensionarii se reflectã in numãrul mare de persoane care se imprumutã la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Vaslui. În luna martie, institutia a acordat imprumuturi aproape cat in primele douã luni ale anului. Un numãr de 117 bãtrani au luat credite in valoare de 618.300 lei, media unui imprumut pe fiecare membru fiind de circa 3.900 lei. Tudorache Caloian, presedintele CARP Vaslui, spune cã cele mai mici credite sunt in jur de 100 lei, iar cele mai mari, intre 2.500 – 5.000 de lei. ‘Pensiile sunt foarte mici, in jur de 500 lei dupã 35 de ani de muncã. Rãmai mut! Acordãm zeci de credite zilnic. Asta este situatia. Ti-e groazã! Un procent de 80% din pensonari au pensiile sub 800 de lei’, a spus Tudorache Caloian.

Pensionari pe banda rulanta

La 1 ianuarie 2015, populatia Romaniei, dupã domiciliu, era de 22,28 milioane de persoane. Ca si in alte tãri ale Uniunii Europene, in ultimii ani, ponderea populatiei varstnice (60 de ani si peste) a devansat-o pe cea a populatiei tinere (16,5% fatã de 16,3%). Fenomentul migratiei a influentat negativ piata muncii prin reducerea ponderii populatiei active si a fãcut sã se producã o presiune tot mai mare asupra celei rãmase. În aceastã situatie, sistemul de pensii din Romania s-a deteriorat continuu si nu le asigurã pensionarilor o pensie pentru un trai decent. La aceastã situatie au contribuit si mãsurile economice luate de guvernele de dupã anul 1989. Au fost inchise mii de unitãti economice, salariatii respectivi intrand in somaj sau pensionandu-se anticipat (spre exemplu, numai in anul 1990 au fost pensionati peste 500.000 de salariati, in afara celor aproape 100.000 pensionati la termen). Dacã in anul 1990 persoanele in varstã reprezentau 10,3% din totalul populatiei, in 2005, numãrul acestora depãsea 20,5%, estimandu-se cã in anul 2023 procentul va ajunge la 22,3%.