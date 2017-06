Copilãrii dezastru

vineri, iunie 9, 2017, 3:00

Multi copii cu vârsta între 15 si 19 ani din judetul Vaslui nu îsi mai trãiesc copilãria. Sãrãcia, migratia pãrintilor în strãinãtate, lipsa educatiei sexuale, exploatarea prin muncã, abandonul scolar, toate acestea, uneori în combinatii tragice, furã copilãria tinerei generatii. În România, unul din sapte copii nu îsi mai trãieste copilãria. Vasile Mariciuc, presedintele Asociatiei Salvati Copiii Vaslui, face o constatare mai mult decât alarmantã: în judetul nostru, situatia este si mai dramaticã. Sute de copii abandonezã scoala, foarte multi tineri au ambii pãrinti plecati în strãinãtate, în timp ce sute de minore rãmân, în fiecare an, însãrcinate.

Conform unui studiu realizat la nivel international de Organizatia Salvatii Copiii, in Romania, unul din sapte copii nu isi petrece copilãria firesc, pentru ca ulterior sã isi dezvolte armonios personalitatea. Vasile Mariciuc, presedintele Organizatiei Salvati Copiii Vaslui, a spus cã in judetul nostru situatia copiilor este si mai dramaticã. Sãrãcia, migratia pãrintilor in strãinãtate, lipsa educatiei sexuale, exploatarea prin muncã, abandonul scolar sunt factori care influenteazã negativ viata copiilor. ‘Acest fenomen are cauze diverse si, pe langã judetul Vaslui, se manifestã si in alte judete ale tãrii sau in alte state ale lumii. În judetul nostru sunt conditii socio-economice mult mai grele, in care trãiesc multi copii. Avem multe cazuri in care, din sãrãcie sau ignorantã, fetele se cãsãtoresc incepand cu vasta de 12 ani, cu consecinte dramatice asupra tinerelor mame si copiii acestora. Tragem un semnal de alarmã autoritãtilor sã inter – vinã cu anumite mãsuri, sã corecteze aceste realitãtiî, a spus Vasile Mariciuc. În anul scolar 2015 – 2016, in judetul Vaslui, 99 de copii din invãtãmantul primar din zona ruralã aveau ambii pãrinti plecati in strãinãtate, iar din mediul urban, 136 de copii aveau pãrintii plecati in strãinãtate. În anul scolar 2015-2016, rata abandonului scolar la nivelul judetului Vaslui a fost de 1,42%. Rata abandonului scolar urban inregistratã este de 1,37%, iar cea la nivel rural de 1,45%. Distributia la nivelul judetului, in functie de variabila gen, se prezintã astfel: bãieti – 208, fete – 142. Potrivit datelor Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui, in anul 2016, in grupa de varstã 15 – 19 ani, au fost depistate 471 de gravine. În acelasi an, in spitale si in cabinetele de obstetricã- ginecologie publice au fost inregistrate 161 intreruperi de sarcini, iar in spitalele si cabinetele de obstretricã-ginecologie private au fost inregistrate alte 22 de cazuri. Conform datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in luna ianuarie 2017 in judetul nostru erau inregistrate 31.446 persoane cu varsta intre 15 si 19 ani, din care 16.097 de sex masculin si 15.349 de sex feminin.

51% din copiii României, în risc de saracie

Primul indice anual privind sfarsitul copilãriei, intocmit de Salvati Copiii, comparã cele mai recente date pentru 172 de tãri si evalueazã unde sunt cei mai multi si unde sunt cei mai putini copii lipsiti de copilãrie. Romania ocupã locul 52 in raport, fiind clasificatã in cea de-a doua categorie – ìcativa copii isi pierd copilãriaî, in care sunt cuprinse state caracterizate prin niveluri de dezvoltate economicã diferite, insã confruntate cu probleme similare in ceea ce priveste protectia copiilor impotriva factorilor care determinã sfarsitul copilãriei. Dintre membrii Uniunii Europene (UE), doar Romania si Bulgaria nu figureazã in topul clasamentului format din 37 de tãri cu scoruri mari sau foarte mari in ceea ce priveste sãnãtatea, nutritia, educatia si protectia copiilor. Conform raportului Salvati Copiii, intitulat ìEradicarea sãrãciei educationale si materiale in randul copiilor din Europaî, peste jumãtate dintre copiii din Romania (51%) se aflã in risc de sãrãcie sau excluziune socialã, fenomen care are consecinte grave pe termen lung, nu doar asupra copilului, ci asupra intregii societãti. În Romania, 282.000 de copii intre 7 si 17 ani nu urmeazã nicio formã de educatie, iar in anul scolar 2014-2015, 34.293 de copii au abandonat ciclul primar ori gimnazial, cu 8.400 mai multi decat in anul precedent, pãrãsirea timpurie a scolii inregistrand cele mai mari cifre din UE. În 2015, rata de pãrãsire timpurie a scolii inregistra valoarea de 19,1%.

Mai multe adolescente nasc în România decât în Trinidad Tabago

În Romania, 6,7% dintre adolescenti cu varsta intre 15 si 19 ani s-au cãsãtorit. Doar Moldova (9,9%), Rusia (7,5%), Ucraina (6,4%), Albania (6,5), Belarus (7,5%) si Bulgaria (8,4%) inregistreazã valori apropiate. Media europeanã este de aproximativ 2%. Dintre toti indica – torii, rata nasterilor inregistrate in randul adolescentelor intre 15 si 19 ani este cel mai ingrijorãtor, Romania atin – gand cifra de 34 de nasteri la 1.000 de adolescente, in Europa, doar 2 state prezintã o situatie relativ mai gravã, Bulgaria si Georgia, cu valorile de 36,8, respectiv 38,3 de nasteri.