Concert de exceptie, la Muzeul «Vasile Pârvan»

‘Muzica nu este cum crede atata lume, numai visare si distractie. E muncã, muncã grea. Dar si imens de binecuvantatã’, spunea marele com – pozitor si muzician George Enescu. Duminicã, 11 iunie, la ora 11.00 la Pavilionul Expozitional ‘Marcel Guguianu’, publicul meloman va avea posibilitatea sã audieze un concert de exceptie sustinut de tineri din cadrul Fundatiei ‘Remember Enescu’, care, prin talent si muncã neobositã, au ajuns la performante de exceptie. Va fi un concert in care instrumentistii Oana Lavinia Cocartã, Gabriel Fonseca, Cosmin Cobasa, Andreeea Burda si Teodora Tepes vor imblanzi, cu note si partituri inspirat alese, fagotul, oboiul, cornul si pianul. Publicul va avea posibilitatea sã asculte lucrãri ale unor compozitori celebri, printre care S. Rachmaninov, M. Ravel, Maria-Theresia von Paradis, Antonio Vivaldi, Carl Nielsen, Hermann Neuling, Eugene Bozza. Tinerii muzicieni, studenti si masteranzi ai Universitãtii Nationale de Arte ‘George Enescu’ Iasi si Univer – sitãtii Nationale de Muzicã Bucuresti, vor fi acompaniati de lector univ. dr. Andrei Enoiu. De asemenea, va fi prezentã la Barlad si presedinta Fundatiei ‘Remember Enescu’, doamna Mihaele Tomescu, cea care de multi ani adunã in jurul sãu foarte multi tineri talentati, din intreaga Romanie, promovandu-i in concerte si recitaluri, asa cum va fi si cel de la Barlad. ‘Intrarea la eveniment va fi liberã si sperãm ca publicul sã vinã in numãr mare, astfel incat sã putem onora asa cum se cuvine munca si talentul acestor minunati tineri muzicieni’, a declarat prof. Mircea Mamalaucã, directorul Muzeului ‘Vasile Parcan’, organizatorul evenimentului.