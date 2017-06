Coadã la apã si canalizare

miercuri, iunie 21, 2017, 3:00

Comunele din judetul Vaslui se înghesuie sã se înscrie în Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitarã (ADI). Vineri, în sedinta Consiliului Judetean, se va aproba asocierea comunei Drânceni la organizatie. Dorinta UAT-urilor de a intra în asociatie se datoreazã marelui program de apã si canal. Cum procedurile de implementare a proiectului, în valoare de 161 milioane de euro, sunt în plinã desfãsurare, comunele nu vor sã piardã aceastã oportunitate de finantare.

Asociatia pentru Dezvoltare Interco munitarã (ADI) de utilitãti publice pentru serviciul de apã si canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti are tot mai multi membri. Vineri, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, se va supune la vot un proiect de hotãrare privind aderarea la organizatie a comunei Dranceni. Consiliul Local Darceni a aprobat in data de 16 ianuarie 2017 o hotãrare cu privire la asocierea comunei la ADI Vaslui. Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui, a precizat cã asociatia a avut initial numai cinci membri, pentru ca, ulteriro, numãrul acestora sã creascã la peste 50 unitãti administrativ-teritoriale. ìProblematica servicilor de apã si canal este una vastã. Indiferent de finantarea de care dispun proiectele de dezvoltare a instalatiilor de apã si canal, acestea vor fi predate pentru a fi gestionate de operatorul local, SC Aquavas SA Vaslui. Sunt sisteme de apã care sunt finantate de la bugetul national prin Ordonanta nr. 28, precum si din fondurile europene nerambursabile. Toate aceste sisteme sunt prevãzute in Master Plan si vor fi administrate de operatorul de apã si canal. Vor fi mai multe instalatii de alimentare cu apã, pentru cã, in cazul sistemului de canalizare, investitiile se pot face in functie de numãrul locuitorilor unei comunitãti’, a explicat Ciprian Trifan. Spre deosebite de primul proiect de apã si canal, noul program face parte din categoria proiectelor operationale regionale si se adreseazã cu precãdere localitãtilor din mediul rural. În ceea ce priveste conditiile de participare la proiect, la aductiunile cu apã, o localitate trebuie sã aibã minim 50 de persoane, iar pentru sistemul de canalizare, comunitatea trebuie sã aibã cel putin 2.000 de locuitori. O investitie in alimentarea cu apã nu trebuie sã fie mai mare de 1.000 de euro/locuitor, iar la canalizare, investitia nu trebuie sã depãseasc‘ 2.000 de euro pentru fiecare locuitor.

Proiectul merge înainte

Cele 56 de localitãti din judetul Vaslui care sunt prinse in noul program de apã si canal sunt mai aproape de demararea lucrãrilor. Contractul de asistentã tehnicã al proiectului a fost lansat pe SEAP, iar la aceastã datã se aflã in procedurã de evaluare. Dupã ce o comisie din cadrul SC Aquavas SA Vaslui va analiza ofertele depuse, se va desemna castigãtorul licitatiei si se va semna contractul de finantare. ìContractul de finantare este in valoare de circa 33 milioane lei. Estimãm cã in luna iunie acesta va fi semnat. Acest contract de asistentã tehnicã va ajuta la implementarea proiectului de apã si canal din cadrul Programului Operational Infrastructurã Mare (POIM)î, au precizat reprezentantii Aquavas Vaslui. Programul pentru dezvoltarea infrastructurii de apã si canal din judetul Vaslui este prevãzut in Master Planul intocmit in anul 2015. Lucrãrile de dezvoltare a retelelor de apã si canal vizeazã 56 de UAT-uri din mediul rural si urban. Valoarea totalã a acestui program este de 161 milioane de euro. Programul cuprinde peste 20 de contracte, perioada de derulare fiind 2014 – 2020. Proiectul se va fi derulat prin Ministerul Fondurilor Europene, finantarea fiind asiguratã din fonduri europene nerambursabile.