Centrul de transfuzie sanguinã din Bârlad va fi renovat

joi, iunie 29, 2017, 3:00

În acest an, Fundatia Vodafone România va finanta modernizarea a 24 centre de transfuzie sanguinã, opt dintre acestea, printre care se numãrã si cel de la Bârlad, urmând sã fie renovate, iar celelalte vor fi dotate cu echipamente medicale. Investitia totalã a Fundatiei Vodafone România în acest program se ridicã la aproximativ 1 milion de euro.

Programul ‘O sansã pentru viatã’, derulat prin parteneriatul dintre Fundatia Vodafone Romania si Asociatia React, va continua in 2017 cu modernizarea a 24 de centre de transfuzie sanguinã din intreaga tarã (Ploiesti, Targoviste, Galati, Deva, Satu-Mare, Brãila, Miercurea-Ciuc, Resita, Zalãu, Ramnicu-Valcea, Baia Mare, Pitesti, Botosani, Alexandria, Craiova, Barlad, Tulcea, Focsani, Piatra Neamt, Sibiu, Bacãu, Campulung, Oradea si Timisoara). Opt dintre acestea, centrele din Pitesti, Campulung, Ploiesti, Zalãu, Satu-Mare, Sibiu, Barlad si Focsani, vor fi renovate, iar celelalte vor fi dotate cu echipamente medicale moderne. Programul ‘O sansã pentru viatã’ a fost finantat de Fundatia Vodafone Romania cu aproximativ 1 milion de euro, in cei nouã ani de la lansarea acestuia. Demarat in 2008, ‘O sansã pentru viatã’ a devenit cel mai mare program national de donare de sange din Romania. Acesta a inceput cu o serie de actiuni anuale de informare si educare in legãturã cu importanta donãrii benevole si periodice, continuand cu mai multe campanii mobile de donare de sange in locuri publice, in campusuri universitare si la sediul companiilor. În 2014, programul s-a extins prin adãugarea componentei axate pe renovarea si dotarea cu echipament medical a centrelor de transfuzie, conform unui comunicat de presã al Fundatiei.