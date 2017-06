Cele trei investitii care vor schimba fata Spitalului Judetean

miercuri, iunie 14, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui pregãteste un nou val de investitii la Spitalul Judetean de Urgentã. Proiectul vizeazã extinderea actualei Unitãti de Primire Urgente. Noua clãdire, cu parter si un etaj, va fi o prelungire a spitalului si va fi amplasatã în zona actualei rampe de acces a ambulantelor. Finantarea va fi asiguratã din fonduri europene. Investitia se alãturã altor douã proiecte care se vor implementa la SJU Vaslui: constructia unui ambulatoriu si a unui pavilion de zi.

Specialistii din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui lucreazã la intocmirea unui proiect pe fonduri europene nerambursabile, prin care se urmãreste lãrgirea Unitãtii de Primire Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean de Urgentã (SJU). Proiectul se intituleazã ìExtindere Spatiu UPU-SMURDî si va fi depus pe Programul Operational Regional – Axa 8 – dezvoltare infrastructurã sanitarã si socialã. Proiectul vizeazã imbunãtãtirea calitãtii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de primire urgente. Valeriu Caragatã, administratorul judetului Vaslui, a spus cã in incita spitalului va fi ridicatã o constructie nouã, care sã indeplineascã functionalitatea de primire urgente. ìConstructia va fi amplasatã unde este actuala rampã pe unde intrã masinile de salvare. Va fi o continuare a spitalului. S-au fãcut mãsurãtori, si ar fi nevoie de 500 metri pãtrati. Clãdirea va avea parter si un etaj. Este un program cu finantare europeanã care finanteazã toate spitalele judetene care au in interior unitãtile de primere urgente, in jur de 30 de spitale la nivel nationalî, a explicat Valeriu Caragatã. Cum ghidul solicitantului pentru aceastã aplicatie este apãrut, echipa de specialisti din cadrul CJ Vaslui a demarat intocmirea proiectului, dupã care se va trece la studiul de fezabilitate si celelalte proceduri. ìNoi dorim sã imbunãtãtim aceste servicii medicale, pentru cã adresabilitatea la spital este in crestere. Ne-am gandit dacã aplicãm pe acest program, lucru pe care il facem. Aparatul tehnic din CJ si din cadrul SJU lucreazã, deja, in acest sensî, a mai spus Valeriu Caragatã.

Ambulatoriu de peste 28 milioane de lei

O altã investitie importantã care va demara in viitorul apropiat la SJU Vaslui este construirea unui ambulatoriu la standarde europene. Proiectul urmeazã sã fie scos la licitatie, iar clãdirea va fi amplasatã in interiorul unitãtii spitalicesti, in coltul strãzii Spitalului. Contributia judetului Vaslui la obiectivul de investitii este de 942.169 lei. Banii vor fi alocati pentru proiectare, avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, sistematizarea pe verticalã a amplasamentului, racordurile la utilitãti etc. Compania Nationalã de Investitii a comunicat judetului Vaslui cã obiectivul de investitii a fost luat in evidentã pentru a fi inclus in lista sintezã si, totodatã, a solicitat ca beneficiarul sã depunã un dosar prin care isi ia angajamentul de a finanta lucrãrile de siste – matizare a amplasamentului, precum si racor – durile la utilitãti. Potrivit devizului general, valoarea totalã a obiectivului este de 28.282.869 lei, din care lucrãri de constructii montaj in valoare de 18.233.860 lei. Finantarea de la bugetul local al judetului Vaslui este de 942.169 lei si se compune din mai multe componente: cheltuieli de proiectare 305.400 lei, cheltuieli pentru avize si acorduri 3.500 lei, cheltuieli aferente lucrãrilor pentru asigurarea utilitãtilor – 266.475 lei si cheltuieli aferente lucrãrilor de sistematizare pe verticalã – 366.794 lei.

Pavilion de zi la SJU

SJU Vaslui va avea, in viitor, si un pavilion pentru spitalizare de zi. CJ Vaslui a aprobat, in ultima sedintã, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii ìConstruire Pavilion Spitalizare Ziî. Investitia are o valoare de 3,141 milioane de lei, iar implementare acesteia ar urma sã dureze 24 de luni. Pavilionul va fi dotat cu cabinete de chirurgie generalã (ortopedie/ ttraumatologie), ginecologie, neurologie, medicinã internã, ORL, pneumologie, dermato-venerologie, oftalmologie, oncologie, pediatrie si chirurgie pediatricã. Investitia este justificatã prin necesitatea de a avea ìservicii de sãnãtate de calitate pentru locuitorii judetului Vaslui, concomitent cu cheltuieli mici de exploatare si confortul sporit al utilizatorilor’, asa cum se aratã in expunerea de motive a hotãrarii aprobate de CJ Vaslui. Pe langã cabinetele medicale amintite, noua policlinicã va fi dotatã cu un punct de recoltare a probelor biologice, post de lucru centralizat pentru asistentele medicale, salã de tratamente, mic oficiu alimentar, spatii pentru materiale sanitare si consumabile, spatii pentru depozitare lenjerie murdarã si curatã, spatii pentru depozitarea deseurilor periculoase, altele pentru ustensilele de curãtenie, vestiare pentru personal si grupuri sanitar si serviciu de internare – externare.