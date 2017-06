Ce drag li-i BAC-ul la românã… când e usor!

marți, iunie 27, 2017, 3:00

Cei mai multi dintre absolventii clasei a XII-a de la liceele bârlãdene care au sustinut, ieri, proba scrisã la Limba si literatura românã din cadrul examenului de bacalaureat s-au declarat multumiti de prestatia lor.

Prin urmare, desi nu se asteptau la subiecte chiar accesibile, la indemina oricãrui candidat, majoritatea celor care au intrat in sãlile de examen au spus, la iesire, cã sunt siguri cã vor obtine cel putin nota 6. Spre exemplu, Gheorghitã Crisan, un tanãr absolvent de profil uman, ne-a declarat cã este foarte multumit de subiectul de la proba scrisã la Limba si literatura romanã, sperã sã obtinã cel putin nota 8.50 si astfel sã echilibreze balanta cu nota de la oral, unde a primit doar 7.50. ‘Nu stiu dacã e noroc sau nu pentru toti, dar pentru mine cu sigurantã este, pentru cã m-am axat foarte mult pe Marin Preda, in ultima sãptãmanã, si mi-a venit foarte usor sã fac o caracterizare a personajelor si a relatiilor dintre ele, in special din ‘Morometii’. Restul subiectelor cred cã au fost usor de abordat pentru toatã lumea si cred cã foarte usor se poate obtine o notã de trecere. Eu sper la un 8.50, dar… vom vedea!’, a spus concurentul. Si profesorii de Limba si literatura romanã au fost de acord cã subiectele au fost accesibile si se putea obtine cu usurintã chiar nota 7.00. Examenul de bacalaureat va continua si astãzi, cu proba scrisã la Limba si literatura maternã, iar maine este programatã proba scrisã obligatorie a profilului. Bacalaureatul se va termina vineri, 30 iunie, cu proba scrisã la alegere a profilului si specializãrii, iar primele rezultate se vor anunta pe 5 iulie. Dupã contestatii, mai exact pe 10 iulie, se vor anunta rezultatele finale ale examenului maturitãtii.