«Cãpsunarii» nu-si mai plãtesc contributiile!

vineri, iunie 16, 2017, 3:00

Vasluienii care au încheiat contracte de asigurare la sistemul public de pensii nu îsi mai plãtesc contributiile. Cazurile, pânã nu demult izolate, tind sã contureze un fenomen: astfel, în ultima perioadã, au existat zile în care au fost reziliate zeci de dosare de asigurare. Cele mai multe persoane care s-au asigurat facultativ sunt plecate la muncã în strãinãtate si au dorit sã îsi completeze stagiul de cotizatie, pentru a se bucura de o pensie. Cauza pentru care de la începutul anului au fost reziliate peste 300 de contracte este contributia prea mare, care se ridicã la 288 lei/lunã.

Vasluienii din tarã si cei care lucreazã in strãinãtate nu mai au bani sã isi plãteascã contributiile la contractele de asigurare socialã. În cursul acestui an, Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a reziliat nu mai putin de 314 contracte. Astfel, de la un total de 950 de contracte de asigurare in platã, in prezent mai sunt active doar 636 contracte. Dacã din acest numãr scãdem cele 346 de contracte de asigurare realizate in baza legislatiei privind cumpãrarea de vechime, rezultã cã la aceastã datã mai sunt in platã doar 290 contracte de asigurare. Practic, sunt zile in care functionarii institutiei reziliazã zeci de dosare, din cauzã cã asiguratii nu si-au achitat, timp de sase luni, contributiile. Multi asigurati sunt plecati la lucru in strãinãtate si, in ultimii ani, s-au asigurat in speranta de a beneficia de o pensie la limita de vãrstã. Însã majorãrile repetate ale valorii contributiei i-au determinat pe multi dintre acestia sã renunte la asigurarea parafatã cu Casa de Pensii. Bogdan Isabel, directorul CJP Vaslui, a remarcat scãderea bruscã a numãrului de contracte de asigurare active, iar motivul acestui fenomen este nivelul mare al contributiei, stabilit la 288 lei/lunã. ìEste reziliat un numãr foarte mare de contracte de asigurare. Contributia care se calculeazã la salariul mediu brut pe economie este prea mare. Am avut o perioadã de crestere constantã a numãrului contractelor, cand cei care nu aveau stagiul minim de 15 ani vroiau sã se asigure pentru cativa de ani, pentru a dispune de pensie la limita de varstã. Chiar dacã ar primi pensia minimã, care acum este de 520 de lei, oamenii vor sã se bazeze la bãtranete pe acesti bani. De aceea siau fãcut contracte, pe care acum, iatã, nu le mai plãtescî, a explicat Isabel Bogdan. Conform legislatiei comunitare, o persoanã poate lucra legal in Uniunea Europeanã, dar se poate asigura si in tara de origine la bugetul de pensie. La iesirea din campul muncii, respectiva persoanã cumuleazã cele douã pensii: pensia in lei si pensia in euro. Dacã contributia minimã achitatã de asigurati este de 288 lei, cea mai mare contributie achitatã lunarã la CJP Vaslui se ridicã la 3.000 de lei. ìNoi dãm contul asiguratului si acesta poate sã plãteascã din tara in care lucreazã. La noi, cei mai multi contribuabili s-au asigurat la contributia minimã de 288 leiî, a mai spus Bogdan Isabel.

Cine se poate asigura?

Se pot asigura in sistemul public de pensii, facultativ, pe bazã de contract de asigurare socialã avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoanã care doreste sã se asigure, respectiv sã isi completeze venitul asigurat. Este important de mentionat faptul cã aceastã modalitate de asigurare a fost introdusã tocmai pentru a da posibilitatea celor care nu au stagiul de cotizare necesar pentru inscrierea la o anumitã categorie de pensie, potrivit Legii nr. 263/2010, sã isi completeze vechimea in muncã si, de asemenea, pentru a da posibilitatea persoa nelor interesate sã isi suplimenteze venitul asigurat. Asigurarea facultativã in sistemul public oferã o serie de avantaje, in sensul cã, dacã indeplinesc conditiile cerute de lege, asiguratii pot beneficia de urmãtoarele tipuri de prestatii: pensii, ajutor de deces si bilete de tratament balnear.