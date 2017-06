Bucurie scurtã pentru soferi

joi, iunie 22, 2017, 3:00

Pentru cã nu mai au dreptul sã cearã informatii despre un sofer care a parcat neregulamentar, politistii locali nu vor mai putea trimite amenzi prin postã, conform unei decizii a Înaltei Curti de Casatie si Justitie. În 2016, cei 13 lucrãtori de la Serviciul circulatie, sistematizare si organizare trafic din cadrul Politiei locale a municipiului Vaslui au aplicat nu mai putin de 2.587 sanctiuni contraventionale pentru autovehicule parcate necorespunzãtor, amenzile totale depãsind 250.000 lei. Nici una dintre aceste sanctiuni nu a fost acordatã însã pentru cã proprietarul nu a comunicat datele persoanei cãreia îi încredintase masina.

Politistii locali nu vor mai putea aplica amenzi celor care-si lasã masinile parcate neregulamentar, asa cum se intamplã in multe zone ale municipiului Vaslui, dacã proprietarii nu comunicã datele persoanelor care au condus efectiv vehiculul. Conform unei decizii luate, marti, 20 iunie, de Înalta Curte de Casatie si Justitie, ‘doar agentul constatator din cadrul Politiei rutiere din cadrul Inspectoratelor de Politie are competenta de a solicita proprietarului sau detinãtorului mandatat al unui vehicul comunicarea identitãtii persoanei cãreia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum si de a aplica sanctiunile contraventionale prevãzute de lege, in cazul necomunicãrii relatiilor solicitate’. Practic, dacã proprietarii masinilor parcate aiurea sustin cã au imprumutat cuiva vehiculul, politistii locali nu pot cere relatii cu privire la identitatea persoanelor respective pentru a le adresa santiunile corespunzãtoare. Decizia ÎCCJ a fost datã ca urmare a unei sesizãri din partea Avocatului Poporului, fãcutã in luna februarie, dupã ce unele instante de judecatã au considerat cã procesele-verbale incheiate de politistii locali sunt ilegale. Prin urmare, de acum inainte, politistii locali vor putea fie sã amendeze soferul doar dacã il gãsesc in masinã, fie il asteaptã panã revine de unde e plecat, fie plaseazã cazul cãtre politistii de la Brigada Rutierã. În fapt, aceastã decizie nu va afecta in niciun fel Serviciul circulatie, sistematizare si organizare trafic din cadrul Politiei locale a municipiului Vaslui, ai cãrui lucrãtori nu au acordat nici panã acum astfel de amenzi si nici nu au solicitat proprietarilor de vehicule date cu privire la persoana care a folosit masina. ‘Am considerat cã nu avem competente in acest sens, asa cum, in cazul opririi vehiculelor in trafic, lucrãtorii nostri au procedat in acest sens doar pentru infractiunile care cad in competenta Politiei Locale. În ceea ce priveste opririle neregulamentare, vom actiona si pe viitor in asigurarea unei discipline tuturor participantilor la trafic si sabctionarea celor care nu inteleg sã respecte legea si, de multe ori, cele mai elementare norme de conduitã socialã’, a declarat Sorin Catanã, comandantul Politiei Locale a muncipiului Vaslui. Conform raportului de activitate prezentat consilierilor municipali, in 2016, cei 13 lucrãtori de la Serviciul circulatie, sistematizare si organizare trafic din cadrul Politiei locale a municipiului Vaslui au aplicat nu mai putin de 2.587 sanctiuni contraventionale pentru autovehicule parcate necorespunzãtor, din care 928 amenzi, in sumã totalã de peste 250.000 lei.