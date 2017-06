Biris: Propunerea impozitului pe gospodãrie este atât de proastã, încât nu meritã discutii

luni, iunie 12, 2017, 3:00

Problema principalã a impozitului pe gospodãrii este renuntarea la retinerile la sursã si depunerea declaratiilor a 7 milioane de gospodãrii, a declarat Gabriel Biris, partener Biris Goran si fost secretar de stat în Ministerul Finantelor Publice (MFP).

‘Problema principalã a impozitului pe gospodãrii nu este cea cu consultantii, ci renuntarea la retinerile la sursã si depunerea declaratiilor de 7 milioane de gospodãrii, dupã ce in prealabil trebuie sã se inregistreze. Formularul electronic poate fi fãcut si acum. Ce ii opreste? Mai mult, ce ii opreste sã transforme declaratia de venit (200) in declaratie de impunere, ca sã nu mai trimitã milioane de decizii de impunere aiurea? Le place sã tinã oamenii ocupati degeaba?’, a spus Biris. El a precizat cã dacã ar fi fost consultat, le-ar fi transmis celor din Finante cã renuntarea la ce existã astãzi este o gresealã imensã. ‘Dacã as fi fost consultat le-as fi spus ce am spus si public: renuntarea la ce avem azi este o imensã gresealã, iar aceastã propunere este atat de proastã incat nici nu meritã discutii. Trebuie abandonatã. Avem un sistem eficient care poate fi incã mult imbunãtãtit. Problema nu e la impozitul pe venit, ci la contributii’, a mai arãtat Biris. Ministrul Finantelor Publice, Viorel Stefan, a declarat, sãptãmana trecutã, cã se lucreazã la impozitul pe gospodãrie iar panã la jumãtatea acestei luni va fi prezentat un proiect de modificare a Codului fiscal care va include si acest impozit. ‘Panã la jumãtatea lunii iunie, noi vom prezenta un proiect nu numai cu impozitul pe gospodãrie, ci unul de modificare a Codului Fiscal in intregul sãu. Nu am fost de acord sã i se spunã impozit pe gospodãrie. Este vorba de un impozit pe venit care se gestioneazã prin globalizare si cu declararea pe gospodãrie. Sistemul poate fi imbunãtãtit consistent fatã de varianta cu care am plecat noi initial’, a spus Stefan. Potrivit acestuia, in prezent sunt constrangeri din punct de vedere al sistemului informatic al ANAF de a implementa imediat un astfel de sistem. ‘De aceea, se intrevede un orizont de implementare de 2 – 3 ani. Am ajuns la concluzia cã ceea ce ar fi trebuit sã facã acei consultanti fiscali se poate rezolva folosind resursele informatice care astãzi se gãsesc in diverse institutii ale statului, dacã noi suntem in stare sã le integrãm intr-o aplicatie informaticã, care sã rezolve. Aceasta este o solutie mai ieftinã, mai bunã. Noi vom pune la dispozitie un mecanism online de platã a impozitelor si taxelor. Se pune problema dacã toti cetãtenii vor avea abilitãtile necesare’, a explicat Viorel Stefan. El a precizat cã impozitul pe gospodãrie va fi implementat in trei etape, prima incepand de la 1 ianuarie 2018. ‘Va insemna globalizarea in 2019 in mai a veniturilor, fãrã a se elimina retinerea la sursã a celor de naturã salarialã’, a mai arãtat ministrul.