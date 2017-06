Bichinet: «Sã-l vãd pe acela care protesteazã la casierie, cã-i iau beregata!»

luni, iunie 19, 2017, 3:00

În ciuda faptului cã partidul din care face parte – PMP – sa abtinut la vot pe legea salarizãrii, deputatul Corneliu Bichinet a declarat, în plen, cã el nu s-ar fi abtinut. În cadrul unei declaratii politice pe tema aceleiasi legi, parlamentarul vasluian a stârnit hohote de râs afirmând cã, de ziua presedintelui Iohannis, nu-i doreste nimic – pentru cã l-a ajutat destul în campanie. Mai mult, a fost de acord sã-i mãreascã si Alinei Gorghiu salariul… Prietenii stiu de ce!

De ziua presedintelui Klaus Iohannis, deputatul PMP de Vaslui Corneliu Bichinet i-a fãcut un cadou… verbal: o portie sãnãtoasã de ras, asta în ciuda faptului cã mesajele transmise de la tribuna Camerei au fost cat se poate de serioase. La fel de serioasã a fost si tema declaratiei politice sustinute de Bichinet – Legea salarizãrii, aflatã pe masa presedintelui. ‘Orice lege, indiferent cand este datã, este perfectibilã. Astãzi, zilele acestea, Legea salarizãrii se aflã la presedinte. Nu cred cã… am inteles cã azi implineste o varstã frumoasã; nu-i transmit nimic (rasete)… pentru cã lam ajutat suficient in campania electoralã, dar viata mea e o insiruire de erori (rasete puternice), si sunt dispus sã mai fac. Nu cred cã va avea neinspiratia sã nu promulge legea, pentru cã, atunci, nu-l vor mai putea ajuta pe domnul presedinte Klaus Iohannis nici americanii, nici Trump, nici mama lui Trump. Revenind la aceastã lege: stiti cã partidul din care fac parte s-a abtinut. Nu pot sã fiu fariseu: eu nu m-as fi abtinut, pentru cã, intotdeauna, stiu cã unui popor trebuie sã-i dai dupã victorii satisfactii. E clar, ati castigat alegerile – binisor – in decembrie, au urmat problemele din ianuarie. Cand crede un popor, cand se iluzioneazã cã e fericit? Cand ii dai circ si paine. Eu zic cã s-a terminat cu circul, si sã incercãm cu totii sã-i dãm poporului posibilitatea sã munceascã si sã aibã paine. Nu-i rãu cã s-au mãrit salariile parlamentarilor. Sã-l vãd eu pe acela care se duce si protesteazã la casierie, cã-i iau beregata! (rasete) Vreau sã-l vãd pe acel parlamentar care spune: nu, domnule, jumãtate din salariu il las pentru… nu stiu pentru ce, pentru ceva! Oricum, eu nu sunt in categoria aceasta! (rasete prelungi) Ca sã lãmurim lucrurile. Si atunci, dacã noi vrem sã o ducem si mai bine, si cei de la bazã au aceleasi drepturi. Si invãtãtorul, si profesorul, si cel din primãrie… am lucrat in administratia publicã judeteanã, si nu pot sã mã duc in judet sã spun: domnule, eu nu sunt de acord ca salariile voastre sã creascã. Am fost intotdeauna si am sfãtuit primarii sã facã facultãti, si dupã aceea sã-si termine liceul, unii dintre ei (rasete), sã invete… Vã dati seama, un om ca mine n-a fost apreciat de doamna Gorghiu, domnule… dar vreau sã-i mãrim si dumneaei salariul!’