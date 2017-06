Biblioteaca «Nicolae Milescu Spãtarul» Vaslui reia proiectul «Biblioteca de vacantã»

miercuri, iunie 28, 2017, 3:00

‘Împreunã cu toti colegii bibliotecari, vrem ca vara sã nu reprezinte o pauzã in slefuirea personalitãtii copiilor. Vom avea mai multe activitãti, copiii vor fi aproape de carte, care este un mediu atat de frumos. Activitãtile sunt organizate de voluntari si vizeazã ateliere de lucru dedicate creatiei literare, sahului, cãlãtoriilor prin Europa, limbilor strãine etc. Alãturi de voluntari, care sunt copii cu experientã in voluntariat, in organizarea fiecãrei activitãti se va implica si un bibliotecar. În orasul nostru existã un gol imens in petrecerea timpului din lunile de varã. În Vaslui, nu ai unde sã iti petreci timpul liber’, a spus Gelu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene. Pentru a acoperi toate lunile de vacantã, proiectul ‘Biblioteca de vacantãî se va desfãsura panã in data de 2 septembrie. Printre actiunile care vor fi promovate se numãrã si lectura in Parcul Copou, activitãti care se vor desfãsura in fiecare zi de sambãtã si duminicã. Astfel, trecãtorilor din Copou li se vor distribui cãrti. ‘Anul trecut, au imprumutat peste 6.000 de cãrti in activitãtile din Parcul Copou. Asa credem cã trebuie sã se deruleze vacanta. Cat priveste numãrul de participãri, in 2016 am inregistrat un total de 11.000 de participãri la proiectul nostru. Un copil se poate inscris la maxim trei activitãti desfãsurate in cadrul proiectului Biblioteca de vacantã’, a mai spus Gelu Bichinet.