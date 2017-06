Atestatul de producãtor si certificatul de comercializare a produselor agricole vor fi valabile cinci ani

miercuri, iunie 14, 2017, 3:00

Camera Deputatilor a adoptat, ieri, o initiativã legislativã privind piata produselor din sectorul agricol, care extinde valabilitatea atestatului de producãtor si a certificatului de comercializare a produselor agricol pânã la cinci ani de la data emiterii.

„Valabilitatea atestatului de producãtor este de cinci ani de la data emiterii. (…) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 5 ani si se elibereazã la cerere solicitantului de cãtre primarul pe a cãrui razã de competentã se aflã terenul / ferma / gospodãria in care se obtin produsele estimate a fi destinate comercializãrii, in termen de 5 zile lucrãtoare de la data solicitãrii, dupã verificarea existentei atestatului de producãtor si dupã verificarea fapticã in teren a existentei produsului /produselor supuse comercializãrii’, potrivit proiectului care modificã Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. În forma initialã a legii, valabilitatea atestatului de producãtor era de un an de la data emiterii. Proiectul pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol a fost adoptat cu 225 de voturi „pentru’ si 25 „impotrivã’. Camera Deputatilor este for decizional.