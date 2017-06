Atentie, dupã cãlduri, vine… canicula!

marți, iunie 27, 2017, 3:00

Nici bine nu a venit vara, cã temperaturile au atins deja cote alarmante pentru aceastã perioadã. Sãptãmâna aceasta, în special în sudul judetului, temperaturile se anuntã a fi extrem de ridicate, ajungând chiar pânã la 38 de grade Celsius la umbrã.

Dacã in primele zile de la instalarea valului de cãldurã barlãdenii nu au fost deranjati prea tare, ieri, temperaturile excesive au devenit insuportabile. Însã, din pãcate, acesta este doar inceputul, fiindcã zilele urmãtoare se anuntã a fi si mai cãlduroase, cu temperaturi care vor ajunge, joi si vineri, chiar si panã la 38 de grade Celsius. În plus, ambulantierii au inceput deja sã fie din ce in ce mai solicitati de cãtre persoanele care au sensibilitate la temperaturile tot mai ridicate din ultima vreme. Numai in ultimele douã zile ei au intervenit in peste zece cazuri, fiind solicitati de persoane care au suferit insolatii, lipotimii sau accidente vasculare, provocate de disconfortul termic. Si cum cãldurile abia au venit, medicii de pe ambulante, impreunã cu cei de la urgente s-au pregãtit pentru a interveni in orice clipã, in situatiile in care canicula afecteazã populatia. ‘Panã in prezent, putem spune cã nu au fost foarte multe solicitãri din partea persoanelor afectate de cãldurã. Însã dacã vremea va continua sã se manifeste in acest rimt, atunci numãrul celor care vor suferi de pe urma caniculei s-ar putea sã creascã semnificativ’, ne-a spus o asistentã medicalã de la Statia de Ambulantã din Barlad. Si la nivelul primãriei locale sau luat mãsuri de prevenire a efectelor caniculei, in zilele urmãtoare urmand a se instala corturi in cele mai intens circulate zone, unde localnicii surprinsi pe strãzi sã se poatã adãposti la umbrã, dar vor fi reluate si colaborãrile cu unele farmacii locale unde celor mai sensibili localnici li se va pune la dispozitie apã potabilã. Toate detalii legate de locurile de refugiu in caz de caniculã vor fi comunicate public in cel mai scurt timp, dupã cum au mai anuntat cei din primãrie.