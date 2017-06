luni, iunie 12, 2017, 3:00

Asociatiile de pacienti cer urgentarea proiectului privind legea tuberculozei, la un an de când acesta a fost depus în Parlament, astfel încât acesta sã fie dezbãtut si votat în sesiunea parlamentarã din toamnã.

Asociatiile pacientilor care au suferit de tuberculozã au inceput o campanie de strangere de semnãturi pentru a impulsiona dez – baterea si votarea proiectului privind Legea Tuberculozei. Proiectul a fost depus la Senat, in urmã cu un an, pe 7 iunie 2016, fiind in prezent in Camera Deputatilor, for decizional. ‘Tuberculoza se ia prin aer, de oriunde si de oricine. Tuberculoza poate fi invinsã dacã este tratatã corespunzãtor. Cu toate acestea, Romania ocupã primul loc in Europa in privinta imbolnãvirilor si a deceselor provocate de TBC’, se aratã in comunicatul de presã al reprezentantilor asociatiilor. Proiectul de lege prevede, prin tre altele, o indemnizatie lunarã de hranã, pe toatã perioada de tratament in ambulatoriu, in przent pacientii fiind obligati sã facã naveta cel putin o datã pe lunã de la domiciliu panã la dispensarul TBC la care sunt arondati, acolo unde primesc medicamentele. Totodatã, proiectul mai stipuleazã si dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporarã de muncã, fãrã conditii de stagiu de cotizare, pe toatã perioada de tratament, panã la vindecare pentru toti pacientii. În clipa de fatã, legea permite maximum un an de zile de concediu medical plãtit 100% de statul roman, transmit reprezentantii asociatiilor, asta desi existã forme grave de tuberculozã care au nevoie pentru vindecare de un termen de panã la doi ani si jumãtate. ‘Statul nu mai plãteste concediu in aceastã perioadã, ci obligã bolnavul sã iasã in pensie de boalã de citiva lei, desi acesta este perfect reintegrabil dupã vindecare’, se mai aratã in comunicat. Totodatã, informarea si educarea in mod continuu a populatiei generale si educarea si consilierea pacientilor cu tuberculozã cu privire la mãsurile de igienã sunt prevãzute de asemenea. Petitia este initiatã de mai multe organizatii non-guvernamentale printre care Asociatia pentru Sprijinirea Pacientilor cu Tuberculozã Multidrog Rezistentã, Asociatia Romanã a Bolnavilor de Tuberculozã, Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania sau Uniunea Nationalã a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Potrivit datelor oficiale ale Programul National de Prevenire, Su pra veghere si Control al Tuberculozei, in fiecare zi, trei romani mor din cauza tuberculozei, iar 12.000 de romani se imbolnãvesc anual.