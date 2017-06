vineri, iunie 9, 2017, 3:00

Astãzi, militarii Garnizoanei Barlad organizeazã evenimentul special ‘Armata – O scoalã altfel’, in cadrul proiectului ‘Sã stii mai multe, sã fii mai bun’. Evenimentul se desfãsoarã in cadrul programului national ‘Scoala Altfel’, initiat de Ministerul Educatiei Nationale, si are drept scop consolidarea parteneriatului interinstitut ional, ca un demers de continuare a promovãrii imaginii Armatei Romaniei si a carierei militare. Cu aceastã ocazie, intre orele 10.00-13.00, in poligonul de instructie Dealul Cimitirului (in spatele Liceului ‘Mihai Eminescu’) se va organiza o expozitie de tehnicã militara si se vor desfãsura activitãti dinamice de instruire. Participantii vor putea vedea tehnica si echipamentele militare, precum si exercitii demonstrative. La aceste activitãti sunt invitati sã participe reprezentanti ai institutiilor de invãtãmant si mass-media, elevi din licee, colegii, scoli si grãdinite din municipiul Barlad si localitãtile limitrofe, precum si reprezentanti ai Biroului de Informare-Recrutare al Garnizoanei Vaslui, care vor promova oferta educationalã a institutiilor de invãtãmant militar si cariera militarã in randul elevilor. Cei care doresc sã participe la eveniment sunt asteptati in locatia mentionatã incepand cu orele 09.45.