Aplicatie tacticã la acumularea Cuibul Vulturilor

miercuri, iunie 28, 2017, 3:00

Subprefectul Mircea Gologan a participat, ieri, la o aplicatie tacticã, la care au fost implicate zeci de cadre ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã (ISU) Vaslui. Scenariul a presupus ruperea barajului acumulãrii de apã Cuibul Vulturilor, în aval de comuna Ciocani, un accident de microbuz plin cu persoanele evacuate din zona amenintatã de inundatii si, o a treia directie de actiune, punerea în aplicare a planurilor de evacuare în situatii de urgentã.

La exercitiul de verificare a promptitudinii si modului de interventie in astfel de situatii de urgentã au participat si cadre ale Sistemului de Gospodãrire a Apelor Vaslui din cadrul Administratiei Bazinale de Apã Prut-Barlad, ale Agentiei pentru Protectia Mediului, Jandarmeriei, Politiei, cadre militare ale Garnizoanei Barlad, precum si cadre ale Serviciului Judetean de Ambulantã. Potrivit scenariului gandit de conducerea ISU Vaslui, din cauza blocãrii sistemului de deschidere a portilor barajului, digul de protectie s-a rupt, iar deversarea unei cantitãti mari de apã a dus la formarea unei viituri in aval de baraj, existand riscul de inundatii. S-a cerut practic punerea in aplicare a planului de interventie, transmiterea rapoar – telor preliminarii de la locul evenimentului, calculul necesarului de saci cu nisip pentru indiguire, executarea interventiei conform procedurilor regulamentare, precum si stabilirea cauzelor producerii evenimentului si intocmirea raportului de evaluare de cãtre persoanele autorizate. În cadrul aplicatiei a existat un al doilea exercitiu de simulare, pentru limitarea efectelor negative in cazul unui accident rutier, in care a fost implicat un microbuz care transporta persoanele evacuate din zona amenintatã de inundatii, pe raza comunei Ivesti. Un al treilea scenariu a fost legat de punerea in aplicare a planurilor de evacuare in situatii de urgentã, fiind date dispozitii serviciilor voluntare pentru instiintarea, avertizarea si alarmarea populatiei. De asemenea, s-au organizat punctele de primire – repartitie in caz de inundatie, punctele de adunare – imbarcare si de indrumare a populatiei cãtre acestea, fiind instalatã tabãra de sinistrati la biserica din localitatea Ivesti. ßPrin acest exercitiu am dorit sã vedem modul de cooperare a institutiilor pentru gestionarea unei situatii de urgentã generate de producerea unor calamitãti naturale si testarea planului rosu de interventie. Sunt convins cã am avut cu totii de invãtat si sperãm ca intr-un caz real sã existe acelasi comportament in interventie, astfel incat sã limitãm eventualele efecte negative’, a declarat subprefectul Mircea Gologan. În cadrul exercitiului au fost implicate si comitetele locale pentru situatii de urgentã din comunele Ciocani si Ivesti. Acumularea Cuibul Vulturilor este dispusã in partea de sud-vest a judetului Vaslui, avand rol de apãrare impotriva inundatiilor si sursã de rezervã pentru alimentarea cu apã a municipiului Barlad. Acumularea este echipatã cu instalatii speciale de protectie (stavila golirii de fund, 3 stavile de ape medii, descãrcãtor de ape mari). În aval de acumulare sunt dispuse localitãtile din patru comune – Ciocani, Ivesti, Pochidia si Tutova.