Ana Birchall, sanse mari sã îsi pãstreze mandatul la Afaceri Europene

Guvernul Tudose, care se formeazã în aceste zile, va avea, potrivit unor surse politice, o structurã modificatã fatã de Executivul Grindeanu, iar o parte dintre ministri vor fi schimbati, la acest moment fiind disputate mai multe portofolii. Ana Birchall, singurul parlamentar de Vaslui din fostul executiv, este creditatã cu sanse mari de a-si continua mandatul la Afaceri Europene, ea regãsindu-se si în noua formulã guvernamentalã.

Una dintre schimbãrile importante anuntate de surse politice din coalitia majoritarã vizeazã Ministerul Ministrul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, care se va scinda in ministerul Dezvoltãrii Regionale, unde va rãmane ministru Sevil Shhaideh, si ministerul Fondurilor Europene, care va fi condus de Rovana Plumb, aceasta devenind astfel ministru plin. Pe de altã parte, Ministerul Educatiei se va uni cu Ministerul Cercetãrii si Inovãrii, iar noul ministru va fi, potrivit unor surse, Mihnea Costoiu, care a fost ministru si in Guvernul Ponta. Actualul ministru al Cercetãrii si Inovãrii, Serban Valeca, nu se va mai regãsi, astfel, in viitorul Cabinet. Totodatã, numele lui Nicolae Istudor, rector la ASE, este vehiculat, potrivit unor surse, pentru portofoliul Educatiei. ‘Am incã foate multe lucruri de rezolvat la ASE, nu mi s-a propus functia de ministru al Educatiei, poate mã gandeam dacã mi se propunea, dar, inainte de orice, am un mandat de terminat la ASE si vreau sã duc la bun sfarsit tot ce am inceput’, a spus Istudor. O serie de portofolii sunt disputate in acest moment, in conditiile in care unele surse sustin cã actualii ministri nu se vor mai regãsi in Guvernul Tudose. Acesta este cazul Ministerului Sãnãtãtii, unde Florian Bodog ar putea fi inlocuit de Sorina Pintea, sau a Ministerului Culturii. Actualul ministru, Ionut Vulpescu, nu a semnat motiunea de cenzurã impotriva Cabinetului Grindeanu si a criticat politica dusã de actuala conducerea PSD. Alt minister ar fi cel al Justitiei, unde nu este incã stabilit dacã Tudorel Toader va fi sustinut politic pentru un nou mandat de ministru, in conditiile in care liderul PSD Liviu Dragnea l-a criticat frecvent pentru intarzierile repetate legate de pachetul de legi ale Justitiei. Întrebat, ieri, dacã i s-a propus un nou mandat, Tudorel Toader a declarat: ßDacã mi se va pune aceastã inrebare, voi da un rãspuns. Eu imi voi indeplini obligatiile panã in ultimul minut. La orele 13.00, am audiente, am dosare pe care sã dau avize in vederea primei sedinte de guvern. Panã in ultimul moment, sunt la birou si imi fac datoria. Dacã voi fi intrebat, voi rãspunde. Dacã nu, evident cã nu rãspund la intrebãri nepuse, ipotetice’. Vor exista insã si ministri care isi vor mentine portofoliul. Acesta este cazul ministrilor ALDE Teodor Melescanu (la Externe), Gratiela Gavrilescu (la Mediu), Toma Petcu (la Energie) si Viorel Ilie (ministrul pentru Relatia cu Parlamentul). Si Lia Olguta Vasilescu va rãmane la Ministerul Muncii, lucru confirmat chiar de oficial dupã desemnarea lui Tudose. ßProbabil cã da, voi ocupa in continuare portofoliul de la Muncã’, a declarat Lia Olguta Vasilescu la Romania TV. De asemenea, isi vor pãstra portofoliile Carmen Dan (la Interne), Rãzvan Cuc (la Transporturi), dar si Andreea Pãstarnac (Ministerul Romanior de Pretutindeni). Potrivit surselor citate, la acest moment, componenta Guvernul Tudose este urmãtoarea: Prim-ministru: Mihai Tudose (PSD) Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltãrii Regionale: Sevil Shaideh (PSD) Viceprim-ministru, ministrul Mediului: Gratiela Gavrilescu (ALDE) Ministrul Afacerilor Interne: Carmen Dan (PSD) Ministrul Fondurilor Europene: Rovana Plumb (PSD) Ministrul Agriculturii: Petre Daea (PSD) Ministrul Muncii: Lia Olguta Vasilescu (PSD) Ministrul Transpoturilor: Rãzvan Cuc (PSD) Ministrul pentru IMM-uri: Alexandru Petrescu (PSD) Ministrul Sãnãtãtii: Sorina Pintea (PSD) Ministrul Apãrãrii: Dorel Cãprar (PSD) – presedintele Comisiei de Apãrare din Camera Deputatilor, sau Mircea Dusa (PSD) – fost ministru al Apãrãrii si actual secretar de stat in acelasi minister Ministrul Finantelor: Viorel Arcas (senator PSD) Ministrul Economiei: Simon Gheorghe (deputat PSD) Ministrul Apelor si Pãdurilor: Doina Panã (fost ministru delegat pentru Dialog Social in Guvernul Ponta) Ministrul Educatiei si Cercetãrii: Mihnea Costoiu (PSD) – fost ministru delegat al Cercetãrii in Guvernul Ponta Ministrul Turismului: Mircea Dobre (PSD) Ministrul Tineretului: Gabriel Petrea (PSD) Ministrul delegat pentru Romanii de Pretutindeni: Andreea Pãstarnac (PSD) Ministrul delegat pentru Afaceri Europene: Ana Birchall (PSD) Ministrul Afacerilor Externe: Teodor Melescanu (ALDE) Ministrul Energiei: Toma Petcu (ALDE) Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul: Viorel Ilie (ALDE).