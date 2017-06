Ana Birchall nu va face parte din Guvernul Tudose

joi, iunie 29, 2017, 3:00

Ieri, în sedinta CEx al PSD, a fost aprobatã lista ministrilor care vor face parte din Cabinetul lui Mihai Tudose. Datã, ieri, ca sigurã la Afaceri Europene, deputatul de Vaslui Ana Birchall a pierdut lupta – dacã a existat vreuna! – în fata tânãrului europarlamentar Victor Negrescu.

Astãzi, ministrii propusi vor fi audiati in comisiile parlamentare, urmand ca apoi sã primeascã votul de incredere, in plenul Parlamentului. Iatã lista completã a ministrilor care vor face parte din Guvernul MIhai Tudose:

Prim-ministru: Mihai Tudose

Marcel Ciolacu: vicepremier

Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltãrii Regionale: Sevil Shaideh

Viceprim-ministru, ministrul Mediului: Gratiela Gavrilescu (ALDE)

Ministrul Afacerilor Interne: Carmen Dan

Ministerul Economiei: Mihai Fifor

Ministerul Finantelor: Ionut Misa

Ministerul pentru IMM-uri si Mediu de Afaceri: Ilan Laufer

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene: Victor Negrescu

Ministru delegat pentru Foduri Europene: Rovana Plumb

Ministerul Educatiei: Liviu Pop

Ministerul Justitiei: Tudorel Toader

Ministrul Sãnãtãtii: Florian Bodog

Ministrul Afacerilor Externe: Teodor Melescanu (ALDE)

Ministrul Energiei: Toma Petcu (ALDE)

Ministerul Apãrãrii: Adrian Tutuianu

Ministerul Apelor si Pãdurilor: Doina Panã

Ministrul Agriculturii: Petre Daea

Ministrul Muncii: Lia Olguta Vasilescu

Ministrul Transpoturilor: Rãzvan Cuc

Ministerul Comuncatiilor: Lucian Sova

Ministerul Culturii: Lucian Romascanu

Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul: Viorel Ilie (ALDE)

Ministrul delegat pentru Romanii de Pretutindeni: Andreea Pãstarnac

Ministrul Turismului: Mircea Dobre

Ministrul Tineretului: Marius Dunca

Cine este Victor Negrescu?

Europarlamentarul Victor Negrescu, propunerea PSD pentru functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene, s-a nãscut pe 17 august 1985, Bucuresti. Este membru PSD si cel mai tanãr europarlamentar roman ales in Parlamentul European in luna mai 2014. face politicã de la 17 ani. Din 2007, coordoneazã activitatea PES Activists Romania, in calitate de presedinte. PES Activists Romania este o structurã compusã din peste 10.000 de membri si simpatizanti PSD de toate varstele, interesati in politica europeanã. Începand cu anul 2015 a initiat impreunã cu un grup de intelectuali de stanga Fundatia Stanga Democraticã. În anul 2015, a fost ales vicepresedinte al PSD cu 3.162 de voturi, devenind, astfel, cel mai tanãr vicepresedinte al principalei formatiuni politice de stanga din Romania.