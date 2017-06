Ana Birchall, favoritã pentru a fi nominalizatã premier în locul lui Sorin Grindeanu!

vineri, iunie 16, 2017, 3:00

Redactia din Republica Moldova a agentiei de presã ruse Sputnik anunta, ieri, cã Liviu Dragnea va nominaliza o femeie ca premier, o femeie „cu experintã ca demnitar si cu recunoastere internationalã”, indicând-o în acest sens pe Ana Birchall ca favoritã. Ana Birchall, membru PSD, este la al doilea mandat de deputat, reprezentând judetul Vaslui în Parlamentul României.

‘Sursele noastre confirmã intentia lui Liviu Dragnea de a nominaliza o femeie ca premier, e un om de partid cu experintã ca demnitar si cu recunoastere internationalã’ scria, ieri, agentia de presã rusã Sputnik, pe site-ul https://ro.sputnik.md/. Jurnalistii argumentau cã Liviu Dragnea are alãturi de el oameni de incredere, precum Olguta Vasilescu si Carmen Dan, dar ßcele douã nu dovedesc cã ar putea face fatã primei functii din Executiv. Nu au nici studiile necesare, nici prezenta lor in medii internationale nu a fost un succes. O altã variantã este experimentata Rovana Plumb, un politican inteligent, cu mare experientã, inclusiv in relatia cu structurile europene. Rovana Plumb este un membru respectat al PSD, apartine unei generatii mai vechi a partidului, dar se pare cã, din cauza unor legãturi cu diversi lideri istorici, nu este in vizorul autoritarului Liviu Dragnea’. Agentia Sputnik citeazã surse care sustin cã Liviu Dragnea s-ar indrepta cãtre Ana Birchall, fostul ministru al Afacerilor Europene in guvernul Grindeanu.

Ana Birchall, „salvatoarea” Executivului

Apoi, materialul trece la o descriere amãnuntitã a activitãtii Anei Birchall si a evolutiei acesteia, fiind descrisã ca o adevãratã salvatoare a Executivului. ßAna Birchall este o persoanã cultã, distinsã, dar si extrem de ambitioasã, in acelasi timp un excelent negociator, aceasta datoritã anilor petrecuti la o importantã firmã de avocaturã din New York, dar si experinetei dobandite la MAE, la cabinetul premierului, in parlament sau ca ministru. Ministrii PSD din Guvernul Grindeanu au demisionat in bloc. Cu alte cuvinte, nominalizarea Anei Birchall ar fi o adevãratã loviturã pentru PSD, pentru cã ar oferi Romaniei poate cel mai bine pregãtit premier de la Adrian Nãstase incoace. În plus, Ana Birchall ar face o figurã deosebitã si ar reprezenta Romania la un nivel foarte inalt pe plan international’, conchide site-ul citat.