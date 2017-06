Amenzi si avertismente de la Garda de Mediu

luni, iunie 26, 2017, 3:00

În luna mai, Garda de Mediu (GM) Vaslui a efectuat 101 controale in domeniul protectiei mediului. În urma verificãrilor din tren, au fost aplicate sase sanctiuni, din care douã amenzi contraventionale, in valoare totalã de 2.000 lei, si patru avertismente. Printre neconformitãtile care au stat la baza aplicãrii sanctiunilor se numãrã lipsã platformã corespunzãtoare pentru depozitare anvelope uzate, nedepunerea declaratiilor la fondul de mediu, nerespectarea in totalitate a mãsurilor stabilite la controalele anterioare si desfãsurare de activitate fãrã autorizatie de mediu. În cadrul activitãtii de inspectie si control s-au verificat atat obiectivele existente in lista obiectivelor controlate, cat si controale si actualizarea datelor aferente depozitelor de deseuri neconforme din Barlad, Husi si Negresti, verificarea modului in care au fost salubrizate cursurile de apã si au fost realizate si intretinute santurile si rigolele in localitati, precum si identificarea agentilor economici care desfãsoarã activitãti cu impact semnificativ asupra mediului. Cristian Laic, comisar sef al GM Vaslui, a precizat cã in perioada urmãtoare se va pune accentul pe verificarea operatorilor economici care gestioneazã deseuri periculoase. Este vorba despre respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului de cãtre generatorii de deseuri rezultate din activitãtile unitãtilor sanitare, precum si controale la utilizatorii si detinãtorii de substante care diminueaza stratul de ozon. ìVom derula un proiect, coordonat de Forumul Agentiei Europene pentru Produse Chimice, care constã in verificarea in avalul lantului de aprovizionare a documentatiei substantelor chimice comercializate’, a spus Cristian Laic.