Amenzi mai mici pentru tãierile ilegale de arbori

vineri, iunie 16, 2017, 3:00

La începutul acestei sãptãmâni, Klaus Iohannis, presedintele României, a promulgat legea care scade amenzile pentru tãierea ilegalã a pãdurilor. Noul act normativ va fi aplicat dupã publicarea în Monitorul Oficial.

Parlamentarii au votat in actuala legislaturã reducerea sanctiunilor ce fuseserã mãrite de cabinetul condus de Dacian Ciolos. Astfel, persoanele care depãsesc cu mai putin de trei procente cantitatea de lemn aprobatã pentru tãiere nu vor mai plãti o amendã de 8.000 lei, ca panã acum, ci vor scãpa doar cu avertisment, in cazul in care sunt prinsi. De asemenea, amenda a scãzut de 10 ori si in cazul celor care dau ‘undã verdeî pentru exploatarea copacilor bolnavi sau scosi din rãdãcini, sanctiunea maximã fiind de 2.000 lei. ‘Amenzile erau prea mari si duceau la inchiderea afacerilor agentilor economici. Este vorba despre firme, Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale etc. Noi nu vrem sã desfiintãm aceste afaceri, ci ne dorim ca prevederile legale sã fie respectate. Prin acest act normativ, se acordã o perioadã de timp pentru ca firmele care sunt gãsite in neregulã sã se conformeze cerintelor legale. Este o lege bunã, pentru cã legislatia in domeniu este sofisticatã si multi agenti economici nu au pregãtirea necesarã pentru a cunoaste cerintele legale’, ne-a spus un specialist in domeniul silvic.