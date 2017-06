Amenzi de 1,5 milioane de lei pentru munca la negru

vineri, iunie 30, 2017, 3:00

În anul 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a verificat 844 de unitãti, la care desfãsurau activitate 34.759 salariati, din care 16.265 femei si 35 de tineri. Din totalul de 928 controale, 901 au fost controale efectuate pentru identificarea persoanelor fãrã forme legale de angajare, reprezentand 97% din totalul contro alelor efectuate. În urma acestor controale, la 81 de angajatori au fost identificate 150 de persoane, care desfãsurau activitate fãrã a avea incheiate contracte individuale de muncã in formã scrisã. Angajatorii care foloseau munca nedeclaratã au fost sanctionati contraventional cu amenzi cuprinse intre 10.000 si 20.000 lei pentru fiecare persoana identificatã, valoarea totalã fiind de 1.260.000 de lei. Anul trecut, inspectorii de muncã au sesizat organele de cercetare penalã pentru douã fapte prevãzute de legislatia muncii ca fiind infractiuni, si anume pentru primirea la muncã a mai mult de cinci persoane la negru. Domeniile de activitate unde au fost depistati muncitorii la negru sunt comertul si alimentatia publicã, transport cu taxiuri si transport rutier de mãrfuri, contructii, intre tinere si reparatii autor, cresterea ovinelor, porcu nelor, bovinelor, lucrãri de tamplãrie si dulgh e rie, confectii incãltãminte, productie vegetalã, activitãti turistice etc. În anul 2017, in perioada ianuarie – mai, inspectorii de muncã au efectuat 435 de controale pentru descoperirea persoanelor care lucreazã ilegal. La 18 angajatori au fost identificate 29 de persoane care lucrau fãrã forme legale. Toti angajatorii au fost sactionati cu amenzi in valoare de 10.000 lei pentru fiecare persoanã identificatã, valoarea totalã a amenzilor fiind de 290.000 lei.