Alte avarii, alte interventii… alti bani!

vineri, iunie 16, 2017, 3:00

În buricul târgului Bârladului (iar) s-a mai intervenit la reteaua de operatorului de apã si canal local. Din fericire, consumatorii casnici din zonã nu au fost afectati, însã problema conductelor subrede pare a fi cãpãtat proportii din ce în ce mai mari. Comicul de situatie este altul: în fiecare joi, de ani buni, Bârladul rãmâne fãrã apã… din cauza lucrãrilor necesare la tevile „antice si de demult” care îl alimenteazã.

Astfel, sãptãmanal, explicatia permanentã datã localnicilor este aceeasi: ‘S-a oprit apa pentru cã de vinã este o teavã de 400…!’. Poate de 400 de ani, dacã este sã analizãm stadiul de degradare al conductelor scoase din pãmant de lucrãtorii de la Aquavas Barlad, ori de cate ori acestia merg la vreo avarie, sau au de inlocuit, pur si simplu, preventiv, vreo conductã de canalizare. Asa s-a intamplat si miercuri, cand, la intersectia strãzilor 1 Decembrie cu Nicolae Bãlcescu – zona Podul Verde -, muncitorii Aquavas-ului au sãpat un crater demn de transeele militare. Lumea s-a impacientat si a asteptat ca dintr-un moment intr-altul sã se intrerupã furnizarea apei in tot Barladul. Numai cã Vasile Ungureanu, directorul executiv al filialei din Barlad a Aquavas, a linistit populatia: ßEste vorba, de aceastã datã, doar despre o simplã interventie la canalizarea din zonã, pe care trebuie neaparat sã o inlocuim, intrucat apar frecvent probleme in zonã cand plouã. Nu a fost intreruptã apa la niciun consumator, deci nu sunt motive de neliniste’. Dacã ieri, locuitorii din partea de est a Barladului, din cartierele Deal, Tuguieta I si II si Cotu Negru si mai ales din centrul orasului au rãsuflat linistiti, nu acelasi lucru se poate spune despre muncitorii care au intervenit la lucrarea de la Podul Verde. Aici, ca peste tot, au fost scoase din pãmant conducte vechi de peste 70 de ani. La fel de ßbãtrane’ ca in cazul celor care alimenteazã orasul cu apã potabilã si despre care Consiliul Judetean Vaslui pare nu a nu fi interesat catusi de putin. Acestea din urmã, fiind folosite la flux continuu, spre deosebire de cele de canalizare, sunt de fapt cele care dau un indiciu ingrijorãtor: atentatul la buzunarul public pentru carpirea tãvilor de alimentare si canalizare trebuie stopat. Solutia ar fi implementarea mai repede a proiectului de reabilitare a retelei de apã si canalizare. Vorbim, de fapt, un un proiect de ani de zile initiat, dar nici acum pus in aplicare. Pentru cã banul barlãdeanului, care plãteste necontenit pierderile de apã din retea, e mai facil de obtinut decat finantarea unui proiect bine gandit. Nu? Si exemplificãm cu: zeci de avarii la reteaua de apã si canal pe bulevardele Republicii si Epureanu, pe strãzile Vasile Parvan, General Milea, Guguianu, cu toate intersectiuile aferente. Nu mai amintim ßmici’ interventii de pe toate celelalte strãzi din cartierele Munteni si Podeni, dar si Deal sau Tuguieta. Deci, cum ar veni, in tot Barladul apar frecvent astfel de situatii, numai cã, in unele zone, conductele, fie ele de alimentare sau evacuare, se sparg sau se infundã nu doar intr-un singur loc, ci chiar in trei-patru. Asa cum a fost cazul, acum cateva luni, cand o conductã de alimentare a cedat in patru locuri simultan, de rãmãseserã Aquavas-ul fãrã echipe de interventie.