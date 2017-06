A plecat Isa, a venit Edi!

vineri, iunie 9, 2017, 3:00

Ieri, în Sala Mare a Palatului Administrativ, a avut loc ceremonia de învestire a lui Eduard Popica în functia de prefect a judetului Vaslui. Secretarul de stat în Ministerul de Interne Dan Mihai Chirica a dat citire hotãrârilor prin care a încetat mandatul fostului prefect, Bogdan Isabel, si a fost numit noul prefect. La eveniment au luat parte primari, directori de servicii de deconcentrate, functionari publici, alti invitati.

Conform HG nr. 383, publicatã in Monitorul Oficial nr. 415/6 iunie 2017, Popica Eduard Andrei este noul prefect al judetului Vaslui. Noul prefect a fost felicitat de Dan Mihai Chirica, secretar de stat, care i-a promis intregul sprijin al ministerului pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntã judetul. ‘Multumesc fostului prefect pentru efortul depus si pentru buna colaborare pe care a avut-o cu Ministerul de Interne. Functia de prefect este de mare responsabilitate. Vã doresc sã vã faceti datoria fatã de cetãteni. Vrem seriozitate! Vã sunt alãturi la orice problemã aveti’, a spus Dan Mihai Chirica. Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, a avut o scurtã interventie si l-a asi gurat pe noul prefect de intreaga colaborare a institutiei pe care o reprezintã. ‘Vã asigur de intreaga colaborare a Consiliului Judetean cu Institutia Prefectului. Multumesc domnului Isabel Bogdan pentru colaboarea pe care am avut-o panã acum. Sper si cred cã veti face ceea ce trebuie’, a spus Ciprian Trifan. Eduard Popica a spus cã in mandatul sãu va urmãri trei directii de actiune: legalitate, eficientã si transparentã. ‘Cunosc colectivul de la Prefectura Vaslui si vom actiona pentru implementarea mãsurilor din programul de guvernare. Sper cã vom avea o relatie bunã si bunã cu mass-media si vom oferi informatiile de interes public. Prefectura va fi condusã asa cum au fãcut panã acum ceilalti prefecti’, a spus Eduard Popica. La randul lui, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a precizat cã va lucra cu noul prefect pentru rezolvarea problemelor din judet si municipiu. ‘Vine o generatie de noi politicieni, o generatie tanãrã, si vreau sã lucrãm cel putin la fel de bine cum am lucrat cu prefectul Andrei Puicã si prefectul Isabel Bogdan. Sper cã prin dumneavoastrã vom colabora bine cu institutiile deconcentrate, sã gestionãm cat mai bine aspectele care nu ne fac plãcere, si acest judet si municipiul Vaslui sã-si capete locul pe care il meritã. Tineretea dumneavoastrã, experienta de consilier judetean, modul cum vã implicati in rezvolarea problemelor au reprezentat argumente pentru numirea in functie’, a spus Vasile Pavãl.