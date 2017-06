A doua generatie de absolventi ai Scolii Postliceale Sanitare Liceul «Radu Miron» Vaslui, una de exceptie

luni, iunie 26, 2017, 3:00

Apãrutã relativ recent în peisajul educational al judetului, Scoala Postlicealã Sanitarã Liceul „Radu Miron” Vaslui a impus, încã de la prima generatie de absolventi, standarde greu de atins si chiar greu de visat, oferind concretete motto-ului unitãtii – „Niciun absolvent fãrã loc de muncã!”. Da, este posibil ca o unitate de învãtãmânt din Vaslui, care pregãteste tineri în atât de necesara meserie de asistent medical, sã reuseascã sã îsi angajeze aproape toti absolventii, gratie atât nivelului ridicat al corpului profesoral, pe de o parte, si bazei materiale, de cealaltã parte, cât si parteneriatelor interne si internationale pe care le-a dezvoltat încã din primul an de existentã. Vineri, 23 iunie, o nouã promotie a Liceului „Radu Miron” a finalizat cursurile, bucurânduse, printre zâmbete, lacrimi si flori, de perspectivele frumoase pe care le deschide viitorul.

Cursul festiv al celei de-a doua generatii de absolventi ai Scolii Postliceale Sanitare Liceul ‘Radu Miron’ i-a adus impreunã, in sala de conferinte a Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui, pe cursantii anului terminal, pe cei care, la anul pe vremea aceasta, vor trãi emotii similare, impreunã cu pãrintii si prietenii, precum si pe membrii corpului profesoral al unitãtii, reprezentanti ai partenerilor institutionali din tarã si, gratie mijloacelor de comunicare moderne, din strãinãtate. Iar lista parteneriatelor este lungã: Primãria municipiului Vaslui – primar, Vasile Pavãl, Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui – director, Ionel Stefãnicã Armeanu, Inspectoratul Scolar Judetean – inspector general, prof. Gabriela Plãcintã, Spitalul Judetean de Urgentã, alte unitãti medico-sociale din judet – in tarã, iar in strãinãtate – WDS Training AG, firmã specializatã de training, care oferã formare in diverse profesii, colaborator al OpenJob-Line, un mare angajator din Germania. A fost o manifestare emotionantã, cei 40 de tineri absolventi bucurandu-se, in cele douã ore care le-au fost dedicate, de discursuri incurajatoare si optimiste. Împreunã cu profesorii coordonatori, cele douã clase de absolventi (Asistent Medical Generalist si Balneaofiziokinetoterapie) si-au amintit momentele frumoase petrecute in cei trei ani de studiu si si-au exprimat gandurile de viitor. S-au acordat diplome si, bineînteles, s-au imortalizat ultimele clipe pe care acest frumos colectiv le-a petrecut impreunã. Evident, nu a lipsit momentul inmanãrii cheii succesului, a cãrui traducere simbolicã este, în cazul de fatã, continuitatea in performantã. Sefii de promotie ai celor douã specializãri, Ioana Huminicã (AMG) si Diana Dulceanu (BFK) au inmanat cheia succesului colegilor din anul doi, Cristian Nedelea, respectiv Delia Poede.

În culisele performantei

Sunt, deja, patru ani de cand tot mai multi absolventi de liceu (cu sau fãrã diplomã de bacalaureat) din judetul Vaslui aleg Scoala Postlicealã Sanitarã Liceul ‘Radu Miron’ in locul unei facultãti, fiind atrasi nu numai de perspective de a lucra pe o bazã materialã bogatã si performantã, cu profesori dedicati, ci si de perspectiva contractelor cu Germania, care le faciliteazã obtinerea unui loc de muncã (burse de studiu plus cursuri intensive de limba germanã), in tarã si in strãinãtate. Totodatã, absolventii au si posibilitatea de a reveni in Romania, unde un Ordin al Ministrului Sãnãtãtii le oferã sansa de a-si deschide cabinete particulare, implinind nevoia tot mai mare de cadre medicale resimtitã pe plan local si national, utilizandu-si finantele si capacitãtile pentru a asigura servicii medicale la nivel european. În ciuda necesitãtii tot mai acute de personal sanitar, existã un cerc vicios care conditioneazã angajarea in campul muncii: un asistent medical nu se poate angaja dacã nu are experientã, insã nu poate avea experientã dacã nu este angajat! Acest cerc vicios este de dorit sã disparã, deoarece nu face decat sã limiteze sansele de angajare ale absolventilor de scoli postliceale sanitare. Stagiile de invãtãmant clinic efectuate de cãtre elevi in spitale si institutii medico-sociale din tarã si din strãinãtate (recompensate cu certificate recunoscute in Uniunea Europeanã), perioadele de voluntariat in acelasi tip de entitãti cu specific medical/social (ex: Serviciul de Ambulantã, dar si Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului) ar fi o modalitate realistã de a include in circuitul serviciilor medicale pe acei absolventi dãruiti cu vocatie si care doresc sã se auto-dezvolte personal, sã-si facã o carierã intr-un domeniu aflat, esential, in slujba omului si mereu necesar. Dar Liceul ‘Radu Miron’ Vaslui nu- si deschide bratele doar pentru Europa, ci si pentru comunitatea localã. În judetul Vaslui, deficitul de personal din campul asistentei medicale este foarte mare (peste 300 de posturi vacante), iar acest deficit nu poate fi diminuat sau total acoperit dacã scolile postliceale din judet nu-si implinesc menirea de a forma noi generatii de absolventi care sã suplineascã aceastã nevoie. Corpul asistentilor medicali este cel mai numeros in cadrul Sãnãtãtii, de aceea el trebuie sã aibã o pondere semnificativã in imbunãtãtirea calitãtii serviciilor, in reevalua rea conceptului de ‘profesionist in slujba comunitãtii’, in furnizarea de bune practici cu efecte de duratã pentru reformarea sistemului sanitar romanesc. Scoala Postlicealã Sanitarã Liceul ‘Radu Miron’ Vaslui rãspunde acestui deziderat. O dovadã este faptul cã peste 50% din absolventii din promotia 2016 sau angajat direct, majoritatea in Germania.