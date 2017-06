A demarat Programul «Prima Chirie»

vineri, iunie 9, 2017, 3:00

Agentiile pentru ocuparea fortei de muncã primesc, începând de miercuri, cererile pentru acordarea sumelor prevãzute în Programul „Prima chirie” (prima de relocare), însotite de documentele necesare, informeazã Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (ANOFM).

‘Persoanele care indeplinesc conditiile legale sunt asteptate sã depunã sau sã transmitã prin modalitãtile prevãzute de dispozitiile legale (personal, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la agentia pentru ocuparea fortei de muncã unde sunt in evidentã actele necesare acordãrii acestui drept in termen de 60 de zile de la data incadrãrii in muncã. Prin derogare de la acest termen, ‘Prima Chirie’ (prima de relocare) se acordã si persoanelor care indeplinesc conditiile legale si care s-au angajat in perioada dintre 25.01.2017, data intrãrii in vigoare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 6/2017, si 06.06.2017′, se spune intr-un comunicat al ANOFM. Pentru aceste persoane, termenul de 60 de zile, in care se poate solicita pentru viitor prima de relocare, incepe cu data de 6 iunie, precizeazã institutia. Potrivit prevederilor care au fost instituite in cuprinsul Legii nr. 76/2002, prin art. VIII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 6/2017, persoanele inregistrate ca someri la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncã, care se incadreazã in muncã intr-o altã localitate situatã la o distantã mai mare de 50 de kilometri fatã de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt isi schimbã domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectivã sau in localitãtile invecinate acesteia, pot primi o primã de relocare. Prima de relocare se acordã persoanelor ale cãror venituri nete lunare realizate de acestea, in situatia in care sunt persoane singure sau impreunã cu familiile acestora, nu depãsesc suma de 5.000 lei/lunã si este in cuantum de 75% din suma destinatã asigurãrii cheltuielilor pentru locuire (chirie si utilitãti) in noul domiciliu sau noua resedintã, dar nu mai mult de 900 de lei. ‘Precizãm cã OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor mãsuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice a fost publicatã in Monitorul Oficial nr. 62 din 25.01.2017’, anuntã ANOFM.