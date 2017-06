26 IUNIE – ZIUA INTERNATIONALÃ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI SI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI

luni, iunie 26, 2017, 3:00

Începand cu anul 1987, in fiecare an, in data de 26 iunie, la nivelul tuturor tãrilor membre ale Organizatiei Natiunilor Unite se marcheazã Ziua Internationalã de Luptã Împotriva Traficului si Consumului Ilicit de Droguri. An de an, Oficiul Natiunilor Unite pentru Droguri si Criminalitate (UNODC) este promotorul campaniei internationale de sensibilizare privind provocarea majorã pe care drogurile ilicite o reprezintã pentru societate in ansamblu. Pentru marcarea acestei zile, Agentia Nationalã Antidrog organizeazã campania nationalã ‘COLOREAZÃ-TI VIATA ALTFEL’, ce contine conferinte de presã si activitãti de informare – educare – constientizare a populatiei generale cu privire la efectele nocive ale consumului de substante psihoactive si alternativele pentru o viatã sãnãtoasã. Specialistii Centrului de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Vaslui, impreunã cu voluntarii antidrog, au implementat la nivel local, in perioada 23 – 26 iunie, campania nationalã ‘Coloreazã-ti viata altfel!’, prin urmãtoarele activitãti: pe 23 iunie, o activitate de informareeducare- constietizare in scoalã, in parteneriat cu Scoala Postlicealã Sanitarã ‘Radu Miron’ Vaslui; duminicã, 25 iunie, in Parcul Copou a fost organizat, la ora 12.30, un flashmob, sustinut de voluntarii antidrog in colaborare cu voluntarii de la Club Dance Factory. Tot duminicã, in intervalul orar 12.00-17.00, in Parcul Copou a functionat un stand de prezentare si o echipã mobilã, in colaborare cu Primãria Municipiului Vaslui. Astãzi, la ora 11.00, la Bibliotaca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui are loc o dezbatere publicã, urmatã de o conferintã de presã, iar maine, o activitate de informareeducare- constietizare in comunitate, in parteneriat cu Penitenciarul Vaslui. ‘Multumind partenerilor care s-au implicat alãturi de noi – Primãria Municipiului Vaslui, Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui, Clubul Dance Factory -, specialistii antidrog invitã publicul sã se alãture acestui demers, pentru a trage un semnal de alarmã cu privire la riscurile si consecintele nocive ale consumului si traficului de stupefiante’, transmite echipa CPECA Vaslui.