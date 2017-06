26 Iunie – Ziua Drapelului National al României

luni, iunie 26, 2017, 3:00

Institutia Prefectului – Judetul Vaslui organizeazã, astãzi, in colaborare cu Primãria municipiului Vaslui si cu sprijinul Centrului Militar Judetean Vaslui, manifestãrile dedicate Zilei Drapelului National al Romaniei, care se vor desfãsura in fata Palatului Administrativ. Manifestãrile vor incepe, la ora 10.00, cu salutarea drapelului de luptã si rostirea de alocutiuni cu referire la semnificatia Zilei de 26 Iunie, dupã care va avea loc ceremonialul de binecuvantare si sãrutare a Drapelului National, care va fi inãltat pe catarg pe acordurile Imnului de Stat al Romaniei. La final, Detasamentul de onoare va defila si va prezenta onorul. La eveniment sunt asteptati sã participe reprezentanti ai autoritãtilor locale si judetene, ai institutiilor publice, ai unitãtilor militare, veterani de rãzboi, cadre militare in rezervã si in retragere, organizatii neguvernamentale, cadre didactice si elevi din municipiul Vaslui.