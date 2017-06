250 de lei/lunã pentru fiecare elev si student încadrat în muncã pe perioada vacantei

miercuri, iunie 21, 2017, 3:00

Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurãrilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student încadrat în muncã pe perioada vacantelor.

ßAngajarea se poate realiza pe perioada vacantelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadã de maximum 60 de zile lucrãtoare intr-un an calendaristic, pentru fiecare elev si student cãruia i s-a incheiat contract individual de muncã. Diferenta dintre stimulentul lunar acordat si salariul realizat se suportã de cãtre angajator din fonduri proprii’, se aratã intr-un comunicat al ANOFM. Potrivit sursei citate, beneficiazã de stimulentul financiar lunar prevãzut mai sus angajatorii care incadreazã in muncã categoria de persoane mentionatã in baza unui contract individual de muncã pe duratã determinatã, egalã sau mai micã decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu normã intreagã sau, dupã caz, cu timp partial si cei in baza unui contract de muncã temporarã, numai dacã durata misiunii de muncã temporarã este egalã sau mai micã decat durata vacantei. În cazul tinerilor in varstã de panã la 18 ani, contractul individual de muncã incheiat cu durata timpului de muncã de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe sãptãmanã se considerã incheiat cu normã intreagã. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar mentionat, angajatorii trebuie sã incheie o conventie cu AJOFM in termen de 30 de zile de la data angajãrii elevilor si studentilor. Suma reprezentand stimulentul financiar se deduce de cãtre angajator din contributia de asigurãri pentru somaj datoratã de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, sã o vireze lunar in contul bugetului asigurãrilor pentru somaj. Institutia precizeazã cã nu vor beneficia de stimulentul financiar angajatorii care incadreazã in muncã anterior datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii si angajatorii care au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de stimulentul financiar prevãzut in lege pentru o perioada de 60 de zile lucrãtoare in cursul anului calendaristic.