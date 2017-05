«Zmeul» din Hãlãresti, retrimis în arest!

vineri, mai 19, 2017, 3:00

Eliberat initial din arest de cãtre judecãtorii bârlãdeni, Daniel Catanã, acuzat de tâlhãrie dupã ce l-a deposedat pe un consãtean de o vacã, dupã care a încercat sã o revândã chiar proprietarului, va rãmâne, totusi, în arest preventiv, dupã ce Tribunalul Vaslui a admis contestatia în acest sens formulatã de procurori. Individul este cunoscut în sat ca deosebit de periculos, fiind chiar condamnat pentru ultraj, dupã ce, în douã râduri, i-a atacat pe politistii din comunã, ultima datã, în 2012, acestia fiind nevoiti chiar sã-l împuste pentru a scãpa cu viatã!

Un individ in varstã de 41 de ani, recidivist, terorizeazã intreaga comunitate din Hãlãresti, comuna Iana, fiind deosebit de agresiv, nesfiindu-se sã batã, sã ameninte sau sã fure ziua in amiaza mare. În 2010, beat fiind, Daniel Catanã i-a injurat si amenintat pe politistii aflati in sediul Postului de Politie Iana, pe care i-a acuzat cã i-ar fi agresat sotia, dupã care a furat un scuter parcat in fatã, cu care a vrut sã plece la Barlad. Imobilizat, individul l-a lovit cu picioarele pe unul din politisti, drept pentru care s-a ales cu un dosar penal, fiind insã condamnat doar la plata unei amenzi. Doi ani mai tarziu, in mai 2012, ‘Zmeul’ i-a atacat cu o secure pe doi politisti care au intervenit la solicitarea sotiei lui, pe care, beat fiind, o luase la bãtaie. Initial, politistii au tras focuri de avertisment in aer, cu pistolul din dotare, insã Catanã nu s-a potolit, si, dupã ce a lovit cu securea in masina de interventie, cãreia i-a cauzat mai multe avarii, a continuat sã-i injure pe politisti, apropiindu-se amenintãtor de ei. Drept urmare, oamenii legii, pentru a se apãra, au deschis focul asupra agresorului, care a ajuns la spital cu cinci plãgi impuscate. Arestat si acuzat de ultraj, Daniel Catanã a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, insã nici acest lucru nu l-a potolit. La sfarsitul lunii martie, individul si-a atacat un vecin care se intorcea de la targ, unde cumpãrase o vacã, pe care i-a luat-o si a dus-o la el in bãtãturã. A doua zi, Catanã l-a cãutat pe pãgubit si i-a propus, nici mai mult nici mai putin decat sã-i vandã propria vacã. Omul a acceptat si, dupã ce si-a recãpãtat animalul, a anuntat imediat politia. Daniel Catanã a fost retinut, si apoi arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzatia de talhãrie calificatã, acuzatie care ar putea sã-i aducã o pedeapsã chiar mai mare decat cea primitã pentru ultrajul din 2012! Dupã nici douã luni, Judecãtoria Barlad a considerat cã nu se mai impune mentinerea in arest a lui Daniel Catanã si a decis inlocuirea acestei mãsuri preventive cu cea a arestului la domiciliu. Sentintã a fost contestatã de procurori, dat fiind comportamentul anterior si antecedentele inculpatului, care nu garantau faptul cã acesta va respecta obligatiile impuse de instantã, de a nu pãrãsi domiciliul sau de a lua legãtura cu martorii sau partea vãtãmatã. Pãrerile procurorilor au fost insusite si de judecãtorii Tribunalului Vaslui care, luni, au admis contestatia si, desfiintand sentinta judecãtorilor barlãdeni, au decis mentinerea arestãrii preventive pentru ‘Zmeul’ din Hãlãresti.