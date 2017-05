Ziua Astronomiei, marcatã la Observatorul din Bârlad

joi, mai 4, 2017, 3:00

Pe 6 mai, Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan”, din Bârlad, organizeazã o nouã activitate de promovare a astronomiei – „Ziua Astronomiei la Bârlad”. Ziua Internationalã a Astronomiei a fost pe 29 aprilie, însã pentru cã elevii au fost în vacantã, prezentarea publicã a fost decalatã cu o sãptãmânã.

Începand cu anul 1973, intr-o sambãtã seninã din luna aprilie sau mai, cand Luna este in preajma fazei de Primul Pãtrar, astronomii din lumea intreagã sãrbãtoresc ‘Ziua Astronomiei’. Miscarea a inceput in California (SUA), in anul 1973, cand astronomul amator Douge Berger, presedintele clubului local Astronomical Association of Northern California, a decis cã, decat sã invite oamenii sã participe la o searã de observatii astronomice intrun loc indepartat de oras, mai bine ar fi ca clubul de astronomie sã organizeze observatii astronomice in mijlocul orasului si sã arate obiectele ceresti publicului trecãtor, care altfel nu ar avea ocazia sã priveascã printrun telescop. Asadar, Ziua Astronomiei este o zi de promovare a astronomiei in locuri publice, prin prezentãri, observatii astronomice din mijlocul parcurilor, demonstratii sau alte activitãti. Cu acest prilej, la evenimentul dedicat Zilei Internationale a Astronomiei din 6 mai, Barladul il va avea ca invitat special pe astronomul amator Sorin Cosmin Miclos, de la Asociatia ‘Ucenicul Astronom’, din Miercurea Ciuc, judetul Harghita. Prezentarea publicã va avea loc la ora 19.00, la sediul observatorului astronomic din str. Republicii nr. 235. Observatiile astronomice din stradã se vor desfãsura in zona centralã a orasului, zona Parcului ‘Victor Ion Popa’, pe trotuarul strãzii principale, intre orele 20.30 – 22.00, bineinteles, dacã cerul va fi senin!