Vrem drum strategic!

luni, mai 29, 2017, 3:00

Pânã sã primeascã finantare, proiectul drumului strategic al Vasluiului are de înfruntat o mare concurentã. Toate judetele din Moldova au pregãtite proiecte majore pe infrastructurã, iar punctajul primit de fiecare dosar este esential pentru obtinerea de fonduri. Chiar dacã existã posibilitatea majorãrii plafonului financiar european pe Axa Transport, bãtãlia pentru eligibilitate va fi foarte mare. La sfârsitul lunii iunie 2017, proiectul judetului Vaslui va fi depus la Agentia de Dezvoltare Regionalã Nord- Est.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est 1, toate judetene au pregãtite investitii pe Programul Operational Regional – Axa Transport. Proiectul pregãtit de Consiliul Judetean (CJ) Vaslui are o valoare de 48 milioane de euro, iar cei 92 de kilometri de drum judetean care vor fi modernizati sunt impãrtiti in trei tronsoane. Aceastã modalitate de segmentare a drumului va permite ca, la organizarea licitatiei, sã fie contractate trei firme de constructii, care sã lucreze, simultan, pe tot atatea santiere. În acest fel, perioada de executie a investitiei va fi mult mai scurtã, comparativ cu situatia in care o singurã firmã executã intregul proiect. Valeriu Caragatã, administratorul judetului Vaslui, spune cã in proportie de 90% documentele cadastrale sunt finalizate, iar la sfrasitul lunii iunie 2017, proiectul va fi finalizat in totalitate. Documentele se depun la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã Vaslui, pentru obtinerea extraselor de carte funciarã. ‘Suntem in faza finalã la documentatiile cadastrale pentru documentele de proprietate ale judetului Vaslui. Doar asa putem dovedi cã drumul se construieste pe domeniul public. Solicitantul, in spetã CJ Vaslui, trebuie sã detinã in proprietate zona unde se va realiza lucrarea’, a spus Valeriu Caragatã.

Punctajul decide finantare

Ierarhia proiectelor pentru finantare va fi stabilitã in urma punctajului obtinut de fiecare proiect, panã la acoperirea sumei totale din program. Dupã aceastã etapã, existã posibilitatea supracontractãrii panã la un procent de 150%, astfel incat si proiectele aflate in rezervã (sub linie) sã poatã fi finantate. ‘Colegii din Iasi, Suceava, Piatra Neamt si restul judetelor din Moldova lucreazã, si ei, la proiecte pe infrastructurã. Dupã ce va fi depus, proiectul va trece prin mai multe etape panã la primirea finantãrii. Mai intai, va avea loc o verificare administrativã, apoi o verificare economico-financiarã, dupã care proiectul obtine un punctaj si primeste finantare. Sau nu! Apelul de finantare este deschis panã in luna iulie. Dacã procedurile decurg normal, estimãm cã, panã la sfarsitul anului 2017, vom semna contractul de finantareî, a mai spus Valeriu Caragatã. Initial, proiectul drumului strategic Barlad – Laza – Codãesti trebuia depus la Agentia de Dezvoltare Regionalã Nord-Est, panã la data de 15 noiembrie 2016. Cum ghidurile solicitantului lansate de autoritãtile de management au intarziat foarte mult iar noile pro – ceduri de accesare sunt complicate, perioada de depunere a fost prelungitã. ‘Drumul strategic este un proiect capital pentru noi. La aceastã retea modernã de infrastrcturã se vor lega zone importante ale judetului Vaslui, care au drumuri deteriorate, pentru care noi nu avem resursele financiare necesare’, explica Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.

Proiectul va creste cu 25% lungimea drumurilor modernizate

În luna decembrie 2016, CJ Vaslui, a aprobat o hotãrare privind incheierea acordului de parteneriat intre judetul Vaslui si comunele Zorleni, Bãcani, Alexandu-Vlahutã, Laza, Bãlteni, Stefan cel Mare, Zãpodeni, Dãnesti, Codãesti si Miclesti, pentru realizarea drumului strategic judetean. Proiectul este intitualt ‘Regiunea Nord-Est, Axa Rutierã Strategicã 4 Vaslui, Reabilitare si Modernizare Drum Strategic Barlad – Laza – Codãesti’ si reuneste mai multe drumuri judetene: DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246. La nivel judetean, proiectul contribuie cu cresterea cu minim 25% a lungimii drumurilor judetene si comunale modernizate, precum si reducerea cu 15% a accidentelor rutiere din cauza stãrii infrastructurii si/sau lipsei unei semnalizãri corepunzãtoare. Vineri, 27 mai 2016, a fost castigat contractul de proiectare pentru drumul strategic din judetul Vaslui. Este vorba despre servicii de proiectare privind elaborarea documentatiei tehnico – economice. La licitatia publicã au participat opt ofertanti, iar contractul de proiectare a fost adjudecat de cãtre Search Corporation SRL Bucuresti, cu suma totalã de 214.192,61 lei.