Victimã a unei rãzbunãri sau traficant de droguri cu «texte»?

miercuri, mai 10, 2017, 3:00

Politistii de frontierã din PTF Albita si inspectorii vamali au descoperit, luni, aproximativ 20 grame de substantã care a reactionat pozitiv la testul cocainã, ascunse într-o cutie metalicã amplasata sub portbagajul unei masini conduse de un timisorean. Bãrbatul a declarat cã la mijloc ar putea fi o rãzbunare a unui fost iubit al moldovencei pe care tocmai o vizitase.

Luni, 8 mai, in jurul orei 6.00 dimineatã, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru a intra in tarã, P.M., un bãrbat in varstã de 35 de ani, domiciliat pe raza judetului Timis, la volanul unui autoturism marca Hyundai, inmatriculat in judetul Iasi. În baza unor informatii detinute de politistii de frontierã, sa procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autoturismului. În urma acestuia, echipa comunã de control, formatã din politisti de frontierã si lucrãtori vamali, a descoperit sub masinã un dispozitiv metalic, de forma unei cutii, prins cu ajutorul unui capac magnetic pe tabla de sub portbagaj. În interiorul cutiei se aflau trei pungute transparente, douã dintre ele continand o substantã de culoare albã, iar a treia, mai multe comprimate de culoare galbenã. La fata locului s-a prezentat o echipã operativã formatã din lucrãtori din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui si Serviciului de Combatere a Criminalitãtii Organizate Vaslui, care a procedat la efectuarea unor teste preliminare pentru depistarea narcoticelor. Substanta de culoare albã din ambele plicuri a reactionat pozitiv la testul pentru cocainã. Timisoreanul a declarat cã autoturismul pe care il conduce era inchiriat, fiindu-i necesar pentru a se deplasa in Republica Moldova, la o nuntã. El a mai declarat cã nu avea cunostintã despre cutia cu droguri ascunsã sub autoturism, dar bãnuieste cã i-a fost amplasatã in masinã, ca rãzbunare, de cãtre fostul iubit al moldovencei pe care tocmai o vizitase. Substantele gãsite, in greutate totalã de aproximativ 20 grame, precum si recipientul in care au fost descoperite, au fost trimise spre expertizã la un laborator de specialitate. În cauzã se efectueazã cercet – ãri pentru sãvarsirea infractiunilor de introducerea in tarã de droguri de risc fãrã drept si detinere de droguri de risc pentru consum propriu fãrã drept.